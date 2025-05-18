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    巴西13名白內障患者手術後失明 求償高達近1600萬元

    巴西聖保羅州塔夸里廷加市的AME於2024年10月發生了一系列嚴重的醫療事故，總計造成13名白內障患者失明。（彭博，示意圖）

    巴西聖保羅州塔夸里廷加市的AME於2024年10月發生了一系列嚴重的醫療事故，總計造成13名白內障患者失明。（彭博，示意圖）

    2025/05/18 12:07

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西聖保羅州塔夸里廷加市（Taquaritinga）的一間公立專科門診中心（Ambulatório Médico de Especialidades ,AME）於2024年10月發生了一系列嚴重的醫療事故，總計造成13名白內障患者失明。近日檢察官調查結果出爐，認定AME有嚴重疏失，團隊內部秩序混亂，更有醫療人員將消毒劑直接用於患者眼球，因此向法院要求AME須支付300萬雷亞爾（約新台幣1595.61萬元）的賠償，並進行其他補償措施。

    據巴西媒體《Globo》報導，檢察官調查後認定AME制度混亂，內部職責分配不清，產生出現重大醫療疏失，其中造成事故的主因是給予錯誤的消毒劑，原定是使用紫色的聚維酮碘（povidone-iodine，PVP-I），而醫療人員卻用了透明的氯己定（chlorhexidine），氯己定中含有劇毒，不可直接塗抹在眼睛上，這導致有13名患者因此事部分失明或全部失明。

    檢察官向法院要求AME須支付300萬雷亞爾的賠償，並對受影響的患者提供後續的治療，同時須向當地的衛生部門提出改善方案。目前該AME有關白內障的手術已暫停，患者均轉交至附近醫院休養。

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