復健師晚上撿回收！中國26歲正妹爆紅：副業收入比醫院薪水高

中國成都一名女復健師白天在醫院當復健師，晚上幫家裡撿回收，薪水比前者高。（本報合成，擷取自抖音）

2025/05/18 11:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省成都市一名26歲的女復健師白天在醫院替病患進行復健治療，晚上則在自家回收站協助整理廢品，憑藉雙重身分在社群平台爆紅，更直言回收副業收入比醫院薪水還高，喊話「幹廢品的我，你愛答不理；廢銅一賣，我讓你高攀不起！」

據《瀟湘晨報》報導，該名熊姓女子畢業於康復治療科系，目前在成都一間私立醫院擔任復健師，負責為住院長者提供訓練與照護。她的本業月薪僅約4000元人民幣（約新台幣1.7萬元），但每天下班後，她便趕往父母經營的資源回收場協助分類金屬，每晚忙到9、10點，一天可賺進300至400元人民幣（約新台幣1257至1676元），等於副業收入遠高於正職。

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熊女透露，幫忙回收站除了是想減輕家人負擔，也當作學習生活技能。她強調，金屬回收並不如想像中骯髒，只是容易沾染鐵鏽與灰塵，與醫院工作的整潔形象雖然反差極大，但她認為自己在兩個世界間切換自如。

對於有部分網友質疑她炒作蹭熱度，熊女也正面回應，表示只是記錄日常生活，從2020年起便開始分享在回收站幫忙的相關影片。

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