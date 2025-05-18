墨西哥海軍軍艦撞紐約布魯克林大橋多人落水 至少20傷

墨西哥海軍訓練艦「夸烏特莫克號」撞上布魯克林大橋，其桅杆頂部撞橋，3根桅杆全折斷。（美聯社）

2025/05/18 10:40

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1艘墨西哥海軍風帆訓練艦在紐約巡迴宣傳期間，意外撞上布魯克林大橋，傳出多人輕重傷，疑似仍有許多人員落水，當局正在全力搜救，船隻與大橋相撞瞬間影片在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，1艘載277人墨西哥海軍訓練艦「夸烏特莫克號」（Cuauhtémoc）在當地時間17日晚間，航行於紐約東河時，意外撞上布魯克林大橋，其桅杆頂部撞橋，3根桅杆應聲折斷，多人落水，至少20人受傷，其中3人傷勢嚴重。

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「夸烏特莫克號」在東河航行時，許多民眾在岸邊觀看拍攝，撞橋瞬間影片以在網路上瘋傳，船隻在撞橋後失控漂向河邊，在岸邊觀看的民眾嚇壞紛紛逃離。

「夸烏特莫克號」每年都會在海軍軍事學校課程結束後進行訓練巡航，今年4月6日從墨西哥啟航，原計劃訪問15個國家的22個港口，墨西哥海軍在社群平台發文稱，訓練船與布魯克林大橋發生事故時受損，導致其無法繼續航行。

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