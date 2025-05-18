變態！日本幼稚園員工偷拍男孩販售影片 恐有數千人受害

日本幼稚園員工鎌田裕樹偷拍男孩影片並販售，推估有數千人受害。大阪府警察本部示意圖。（圖擷自Google街景）

2025/05/18 10:43

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕令人髮指！日本德島縣美馬市38歲幼稚園員工鎌田裕樹，涉嫌在不同住宿設施尋找體格良好的男孩偷拍，並將影片販售牟利，大阪府警察在追查轄區內的偷拍案時，這才發現鎌田裕樹的獸行將其逮捕，從搜出的證物中推估有數千人受害。

據《產經新聞》報導，鎌田裕樹每到週末時就會前往香川縣和德島縣的旅館，觀察停放的巴士、學童校服以及飯店公告欄，找到「高價值」的目標後，他會將平板電腦藏在包包裡，放到住宿設施更衣室裡偷拍。

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去年2月至11月，鎌田裕樹在香川縣一處旅館的公共浴室更衣間裡，拍到3名9歲至14歲男孩的全裸影片，並將其販售出去，他指稱小學生的影像售價會比高中生更貴，而且體格好的價格也會更高，這3名受害者就是屬於學校的體育社團，當時正在校外集訓。

據了解，鎌田裕樹整體犯案時間長達5年之久，大阪府警察先前在調查大阪市內一起偷拍案時，發現鎌田裕樹牽涉其中，警方今年1月前往他住處搜索後查扣了102份證物，其中有25個記憶卡，裡面赫然儲存著偷拍高中、國中、小學生的近500段影片，每段影片都有多名未成年人，因此推測受害者達數千人。

德島縣美馬市教育委員會，在收到警方通報鎌田裕樹涉及偷拍後，立即解除他的幼稚園職務。鎌田裕樹落網後則供稱自己偷拍是為了滿足性欲和賺錢，影片買家有5、600人左右，他則賺進200萬至300萬日圓（約新台幣41.5萬至62萬元）。

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