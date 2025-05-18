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    美加州生育診所外驚傳汽車爆炸1死4傷 FBI定調為恐攻

    美國加州棕櫚泉生育診所外發生汽車爆炸，造成1人死亡4人受傷。（路透）

    美國加州棕櫚泉生育診所外發生汽車爆炸，造成1人死亡4人受傷。（路透）

    2025/05/18 09:33

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州棕櫚泉（Palm Springs）一處生育診所，驚傳在當地時間17日上午11時許遭遇汽車爆炸事件，現場造成1人死亡4人受傷，聯邦調查局（FBI）已將其定調為恐怖攻擊。

    《NBC》報導，經營事發診所的美國生殖中心（American Reproductive Centers，ARC），主要是治療不孕症患者，ARC指稱爆炸是發生在外面的停車場，診所人員全都平安，儲存卵子、胚胎的實驗室也未受損。

    FBI洛杉磯辦事處助理主任戴維斯（Akil Davis），在17日晚間的記者會上透露當局已確認嫌疑人身分，但並未展開追捕；棕櫚泉警察局長米爾斯（Andy Mills）也直指這是一起獨立事件，不會繼續對當地社區構成風險。

    戴維斯說，這起案件的唯一一名死者，事發前待在爆炸的車輛附近，但他並未說明死者是否為罪魁禍首。戴維斯強調，這是蓄意的恐攻行為，當局將調查是國內恐怖主義還是國際恐怖主義。

    美國聯邦調查局將這起事件定調為恐怖攻擊。（歐新社）

    美國聯邦調查局將這起事件定調為恐怖攻擊。（歐新社）

    引發爆炸的車輛殘骸。（路透）

    引發爆炸的車輛殘骸。（路透）

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