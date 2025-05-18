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    澳洲預計焚燒13000公頃森林防火災 學者：恐威脅輝鳳頭鸚鵡生態

    2019澳洲森林大火救火畫面。（路透，資料照）

    2019澳洲森林大火救火畫面。（路透，資料照）

    2025/05/18 10:22

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲維多利亞州近日規畫燒毀13000公頃森林，減少森林發生火災時，過多的草木將成為助長火勢的燃料。此舉引發各界異議，有學者指出，這將會導致瀕臨絕種的輝鳳頭鸚鵡數量更為減少。

    《衛報》報導，由於2019年澳洲森林大火對當地生態造成重大傷害，澳洲維多利亞州政府規劃在可控範圍下焚燒13000公頃的森林，以減少森林發生火災時，周遭的灌木、樹林助長火勢的風險。此舉引發不少環保團體反對，認為在施行的過程中容易無法控制火勢，同時也會對當地的生態造成影響，其中包含瀕臨絕種的輝鳳頭鸚鵡。

    生物期刊《澳洲野生鳥類學》研究指出，自澳洲森林大火發生以來，維多利亞州的鳥類數量減少4分之3。參與該研究的退休生物學家孟科爾斯特（Peter Menkhorst）提到，輝鳳頭鸚鵡習性特殊，幾乎只以黑橡樹的果實為食，若是執行焚燒計畫，很有可能影響黑橡樹林的數量。環境保育家克里斯普（Louise Crisp）補充，即便是低強度的燃燒，都有可能讓黑橡樹的果實裂開並散落在地上，但這些鳥根本不會去吃地上的種子。

    對此，維多利亞州森林火災管理部門表示，最容易導致輝鳳頭鸚鵡滅絕的因素還是無法控制的森林大火，他們依然認為低強度的燃燒計劃有助於減少天然燃料，進而保護這些橡樹，但也強調，在施行焚燒的過程中，一定會以保護當地野生動物為首要任務。

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