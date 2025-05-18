橫跨2萬公里步行入美洲！人類最遠遷徙路線首度重建

新研究透過基因流動與變異分析推測，早期人類約在1萬4千年前已抵達現今巴拿馬與哥倫比亞交界；示意圖。（圖取自科羅拉多大學丹佛分校）

2025/05/18 08:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家最新研究揭示，人類史上最漫長的史前遷徙路線來自亞洲，這段足足超過兩萬公里的步行旅程，形塑了今日美洲原住民族群的基因樣貌，堪稱是人類歷史上最重要的一次遷徙行動之一。

科學網站《IFLScience》報導，研究團隊分析來自139個族群、共1537人DNA，由新加坡南洋理工大學副教授Kim Hie Lim領銜，發表於《科學》（Science）期刊。她指出：「抵達南美後，這些族群分布於安地斯、亞馬遜、查科與巴塔哥尼亞等地，並在地理隔離下發展出獨特的基因特徵。」

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其中，定居最南端的巴塔哥尼亞族群，基因多樣性反而最低，顯示遷徙距離與基因瓶頸效應關聯密切。

研究透過基因流動與變異分析推測，早期人類約在1萬4千年前已抵達現今巴拿馬與哥倫比亞交界。這一時間點與主流考古觀點相符，後者認為人類約在2萬6千至1萬9千年前、最後一次冰河期高峰期間進入美洲。

此項成果得以實現，關鍵在於龐大的亞洲基因資料。研究仰賴「亞洲基因組十萬人計畫」（GenomeAsia100K），該計畫首度系統性描繪亞洲遺傳多樣性。Kim Hie Lim指出，亞洲人口雖占全球比例高，過去在基因研究中卻嚴重缺席，「不同族群因遺傳背景不同，與疾病相關的基因變異也有所差異，若亞洲人未被納入，就難以完整受惠。」

研究也納入大量原住民樣本，同樣長期被基因研究忽視。Kim Hie Lim表示，原住民族群「常具獨特遺傳特性，反映長期隔離或適應極端環境，其基因是理解地區人類演化的重要窗口。」

她強調，了解這段遷徙史意義重大，「我們今天的基因來自祖先，掌握這段歷史，有助於解讀當代人群的遺傳變異。」

在一萬多年前的冰河時期，人類從西伯利亞出發，穿越白令陸橋進入美洲，沿著山脈與平原一路南下，走過亞馬遜雨林、查科沙漠與安地斯高原，最終抵達遙遠的巴塔哥尼亞。這段遷徙旅程不僅是人類史上最漫長的徒步探險，更深刻塑造了整個美洲的遺傳樣貌。如今，透過基因科技，這段跨洲史詩正逐步被重建與理解。

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