為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    2023年音檔曝光 拜登卸任前心智能力爭議再起

    2025/05/18 05:45

    〔中央社〕根據最近曝光的一段錄音黨，美國前總統拜登（Joe Biden）說話時語帶遲疑，且難以記住關鍵事件和日期，再次引發外界對他在位期間心智能力的爭論。

    法新社報導，美國媒體Axios取得並發布這段長達4分鐘的錄音，恰逢1本即將出版的新書稱，美國白宮內部圈子在前總統拜登去年競選連任期間蓄意掩蓋他「身體狀況退化」的情況。

    這段錄音取自2023年10月對前特別檢察官赫爾（Robert Hur）的2次訪談，赫爾當時正在調查拜登卸任歐巴馬（Barack Obama）副手後，是否不當處理機密文件。

    各界對拜登身體狀況與認知能力的質疑，以及幕僚與民主黨重量級人士對其明顯出現衰退跡象的反應，隨著「原罪：拜登總統的衰落、掩蓋及其再次參選的災難性選擇」（Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again，暫譯）一書即將問世再度引發關注。

    由美國有線電視新聞網（CNN）主播塔柏爾（Jake Tapper）和Axios新聞網記者湯普森（Alex Thompson）共同撰寫的這本書，預定5月20日發表。

    當特檢在1份詳盡報告中將拜登形容為「善意、記性不佳的老年人」，激怒民主黨人和白宮官員。

    然而這段錄音可聽出，拜登在回答問題時不僅遲疑許久，並多次搞錯重要事件日期。

    在談到自己因兒子波伊（Beau Biden）死於腦癌所受到的打擊時，拜登努力回想波伊逝世的確切時間。

    他問道：「波伊是哪個月去世的？喔，天啊，是5月嗎？他是2015年過世的嗎？我想是2015年。」

    拜登接著說，「川普是在2017年11月當選的」。他被糾正是2016年當選之後又改口說，「那是川普宣誓就職的時間」。

    他說話緩慢、斷斷續續，包括長時間停頓，有時還會在一句話還沒說完的時候突然轉換話題。

    拜登出現明顯衰退跡象，特別是他說話時支支吾吾和口齒不清，這在2024年6月與共和黨籍對手川普的總統辯論中表露無遺。

    報導說，儘管川普也曾數度搞錯人名與日期，但以1位78歲的長者而言，他仍顯得活力充沛。1140518

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播