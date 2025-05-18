牽制共軍侵台 駐韓美軍司令布朗森：駐韓美軍應靈活作戰

駐韓美軍司令布倫森布倫森（Xavier Brunson） 5月15日在夏威夷重申，「駐韓美軍的任務不僅限於擊退北韓，還應擴大其作用以牽制中國」。（圖擷取自美國國防部）

2025/05/18 06:19

〔編譯盧永山／綜合報導〕近期包括美國媒體和南韓媒體均報導，為因應中國可能武力奪取台灣，美國正重組全球美軍部署，其中駐韓的2.85萬名美軍的主要任務將從嚇阻北韓威脅轉向對抗中國。駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson） 5月15日在夏威夷重申，「駐韓美軍的任務不僅限於擊退北韓，還應擴大其作用以牽制中國」。

綜合南韓媒體報導，布朗森5月15日在檀香山出席美國陸軍協會（AUSA）主辦的「太平洋地面部隊」研討會時表示，南韓的地理位置在戰略上極爲重要， 如同漂浮在日本與中國之間的「一座島嶼或不沉航空母艦」，因此即便面臨北韓、中國、俄羅斯等威脅，美國也應繼續在韓維持地面部隊。

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布朗森指出，駐韓美軍有助於克服「距離的暴政」，確保美軍在印太地區的作戰靈活性，並為美國領導層提供多元化的因應選項，牽制中俄朝領導班子。韓國的造船與維修能力也將支援美軍在區域內的活動。 這是現任駐韓美軍司令罕見就駐軍角色調整等戰略靈活性問題作出公開表態。

布朗森當天還提及韓華海洋公司近期完成美國海軍運輸艦的維修工作，稱南韓在軍艦生產製造與維護保養方面的能力，將對美軍在印太地區開展行動形成重要支撐。他還就韓美日3國聯合軍演表示，這應成爲慣例，並應清除妨礙這個合作的障礙，希望與所有可部署至朝鮮半島的盟國夥伴一道參與聯合訓練。

除了布朗森，美國多名前任高官近期都不約而同地強調，駐韓美軍在牽制中國方面應發揮更大作用。

川普首任總統任內的國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）5月 13日在華盛頓出席華府智庫「印太安全研究所」（Institute for Indo-Pacific Security）主辦的研討會時表示：「川普總統在第二個任期內，美方將尋求提升駐韓美軍的戰略靈活性，以因應與中國的全面競爭。」

拜登政府時期的國防部印太事務助理部長拉特納（Ely Ratner） 亦表示：「南韓應避免只聚焦北韓問題，應更多地參與小多邊合作努力。」

《華盛頓郵報》3月29日報導，美國國防部在最新起草的「國防戰略臨時指導備忘錄」中，已將「應對中國可能武力奪取台灣」列爲最優先事項，並正據此重組全球美軍部署。

英文《韓國時報》4月1日報導，美國國防部這個具爭議的構想，打算將2.85萬駐韓美軍的主要任務，從嚇阻北韓威脅轉向對抗中國，這是川普政府外交政策的關鍵要素，但對南韓來說，這可能造成安全真空，並使其與北京的關係變得複雜。

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