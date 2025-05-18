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    川普：週一與普廷通電話 促俄烏停火

    川普發文說，他週一早上10點會與普廷通電話。（擷取自Truth Social）

    川普發文說，他週一早上10點會與普廷通電話。（擷取自Truth Social）

    2025/05/18 00:18

    〔中央社〕美國總統川普今天表示，他將於19日先後與俄羅斯總統普廷、烏克蘭總統澤倫斯基及北大西洋公約組織成員國代表通話，希望能達成俄烏停火協議，結束俄烏戰爭。

    川普（Donald Trump）在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social），全以英文字母大寫發文寫道，他將於19日上午10時和普廷（Vladimir Putin）通話，主題包括停止這場造成許多俄羅斯、烏克蘭士兵喪命的「血洗屠殺」（bloodbath），以及貿易問題。

    他還說，隨後將與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，之後再和澤倫斯基、北約（NATO）成員國代表一起通話，「希望這會是富有成效的一天，將達成停火協議，而且這場暴力、原本就不該發生的戰爭將能結束」。

    俄烏兩國16日在土耳其伊斯坦堡舉行3年多來雙方首度直接談判，外媒報導，烏方拒絕俄方要完整取得烏東4州後再談停火的條件，使得進展有限。不過雙方同意相互換俘千人，並繼續保持接觸。

    俄烏戰爭持續超過3年，川普1月底上任以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。

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