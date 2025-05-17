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    羅馬尼亞極右派總統候選人首輪大勝 明決選前夕急關臉書、TikTok

    羅馬尼亞總統大選決選明天登場，首輪大勝的民族主義極右派候選人西米昂關閉臉書和TikTok帳號，對「沉默日」表達尊重。（法新社）

    羅馬尼亞總統大選決選明天登場，首輪大勝的民族主義極右派候選人西米昂關閉臉書和TikTok帳號，對「沉默日」表達尊重。（法新社）

    2025/05/17 23:00

    〔中央社〕羅馬尼亞民族主義極右派總統候選人西米昂（George Simion）今天表示，他將關閉自己的臉書和TikTok帳號，在競爭激烈的總統大選明天登場前，對「沉默日」表達尊重。

    羅馬尼亞憲法法院去年以俄羅斯介入總統大選為由，裁定首輪投票無效，並禁止勝出的極右翼候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）參選。同屬反建制派的西米昂將自己塑造成喬吉斯古的繼承人，並在本月初的總統重選首輪投票中勝出，順利挺進明天的決選。

    法新社報導，在明天舉行的決選中，身為美國總統川普（Donald Trump）粉絲並矢言「羅馬尼亞優先」的西米昂，將對上親歐盟的羅國首都布加勒斯特（Bucharest）市長達恩（Nicusor Dan），外界預期這場選舉的競爭將非常激烈。

    西米昂今天宣布，他將關閉自己擁有150多萬粉絲的社群媒體帳號。

    現年38歲的西米昂在臉書（Facebook）發文：「為了尊重沉默日（the day of silence），我將關閉這個社群媒體帳號。（我的）TikTok帳號已經關閉……，我請求每個人都這麼做。」

    政治學家米斯科尤（Sergiu Miscoiu）將西米昂的行動形容為「煙霧彈」。

    米斯科尤告訴法新社：「西米昂透過這種手段，試圖將自己塑造成尊重民主規範的政治家。事實上，TikTok和其他社群媒體上仍有數以千計的假帳號，持續傳播有利西米昂的宣傳。」

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