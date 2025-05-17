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    開BMW返家聽見怪聲！驚見小貓藏車底隨行超過400公里

    僅兩個月大的小貓，被困在BMW電動車的底盤中，隨車行駛超過400公里。（圖擷自X/@nypost）

    僅兩個月大的小貓，被困在BMW電動車的底盤中，隨車行駛超過400公里。（圖擷自X/@nypost）

    2025/05/17 22:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一隻僅兩個月大的小貓，被困在BMW電動車的底盤中，隨車行駛超過400公里。直到車主在自家車庫為車輛充電時，聽見異常貓叫聲才發現牠的存在。目前小貓由動保志工照顧，等待被認養。

    紐約郵報》今報導，美國紐澤西州一名BMW車主日前在自家車庫充電時，意外發現一隻小貓藏在車底。這隻約兩個月大的小貓，從波士頓一路被困在車輛底盤中，隨車行駛超過400公里到南奧蘭治。車主羅斯坦（Jeff Rothstein）表示，當時聽到車輪附近傳來「喵」叫聲，才驚覺有異狀，他回想起整段路程都毫無察覺，感到不可思議。

    協助救援的當地動保志工馬林（Whitney Malin）表示，小貓可能是為了取暖，才鑽進車輛夾層，卻因此被困在裡頭。整個救援行動歷時超過三小時。即使用食物引誘，甚至播放小貓叫聲的影片，都無法讓牠主動出來。最後消防人員將車輛抬升配合搜救，車主也同意讓價值約8萬美元（約新台幣240萬元）的新車拆解，才順利將小貓救出。

    目前，這隻小貓目前由馬林照顧，經過獸醫檢查後確認身體無礙。馬林分享，小貓剛被救出時有些警戒，但在安置後逐漸放下戒心，展現親人的性格。她也透露，已有民眾表達認養意願，預計近日會安排會面。馬林說，若非及時發現，小貓可能會一直流浪在車廠或停車場附近，所幸最終平安獲救，也希望牠能順利找到溫暖的新家。

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