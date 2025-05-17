虎鯨群太想當爸媽？竟連3年「收編」領航鯨寶寶

冰島虎鯨計畫研究人員2023年6月在冰島海域目擊一隻領航鯨寶寶與虎鯨群同游。（取自Ecology and Evolution期刊,Photo by Filipa Samarra, CC BY 4.0）

2025/05/17 20:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕虎鯨研究人員近年在冰島海域，連續3年目擊令他們令人困惑的動物行為：一群虎鯨中有一隻年幼的領航鯨，與虎鯨一起活動，而且每一次出現的領航鯨寶寶都是不同的個體。研究人員近日發表研究報告，描述這些目擊事件，並點出這種不同物種群聚的3個可能原因，包括育兒本能轉移到不同物種身上的異親照顧。

美國《科學人（Scientific American）》雜誌網站15日報導，「冰島虎鯨計畫（Icelandic Orca Project）」2021年到2023年每年都目擊到，一隻僅數週大的小領航鯨，以「梯隊位置」跟著一隻母虎鯨，在虎鯨群裡同游。計畫研究員鮑姆加特納（Chérine Baumgartner）說，她一開始以為看到的是虎鯨寶寶，但那隻幼鯨偏瘦、身上也沒有新生虎鯨的招牌淡橘色，她才突然明白，那是不同物種，是長肢領航鯨寶寶。

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這3次目擊看到的小領航鯨和虎鯨群都不同，雙方在一起的時間都不長。2022年6月那次，研究團隊隔天又見到那群虎鯨，不過，小領航鯨已經不見蹤影。2023年的目擊事件中，小領航鯨游在虎鯨群前方，似乎是想逃跑，一度被一隻虎鯨用背，以腹部朝上的姿勢頂起。

研究團隊在《生態與演化（Ecology and Evolution）》期刊發表報告，提出3個可能的解釋。在第一種可能是掠食，小領航鯨寶寶就像虎鯨隨身攜帶的「午餐」，不過，冰島海域的虎鯨雖然有獵食海豹、鼠海豚紀錄，但是主要還是以魚類為主食，未對領航鯨幼鯨展現過太攻擊性的行為，因此，這個可能性較低。

虎鯨有可能在和小鯨魚玩，或者利用牠練習獵捕技術。第三種可能是，虎鯨可能將育兒本能轉移到領航鯨身上，野生鯨豚經常照顧群體中其他成員的寶寶，也曾有罕見的海豚收養不同物種寶寶例子。鮑姆加特納指出，她不會把冰島虎鯨這些例子中的關係歸類為真正的「收養」，因為牠們的互動都很短暫，小領航鯨若未哺乳難以存活，當時沒有任何雌虎鯨正在哺乳。

研究人員還不了解的是，虎鯨最初是怎麼遇上小領航鯨，領航鯨寶寶後來的命運如何？冰島虎鯨計畫首席研究員 薩馬拉（Filipa Samarra）說，「虎鯨是主動接近帶走小領航鯨？」她推測，這些罕見的跨物種互動，也可能和氣候變遷有關，因為隨著海水溫度升高，領航鯨愈加跟隨鯖魚群進入較溫暖水域，這些水域正好和虎鯨的活動範圍重疊。她希望明年夏天能親眼目睹年幼領航鯨如何與虎鯨相遇，以及牠們的最終結果。

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