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    日本小學生放學遭衝撞！ 車主下車笑著道歉後落跑 查出是中國人

    日本埼玉縣三鄉市放學時間驚傳汽車衝撞事件，造成4名小學生受傷。（擷取自@PONURU_SDBH/X）

    日本埼玉縣三鄉市放學時間驚傳汽車衝撞事件，造成4名小學生受傷。（擷取自@PONURU_SDBH/X）

    2025/05/17 17:23

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣三鄉市14日下午發生汽車衝撞返家小學生，造成4名學童受傷事件。日媒近日曝光最新消息，表示警方查到汽車車主是中國籍男子，目前下落不明，而副駕駛座的中國男子已經接受訊問。

    綜合日媒報導，14日當地時間下午4點左右，10名小學生成群結隊走在沒有人行道的十字路口，突遭汽車衝撞，4人受傷，大部分都是輕傷，其中1名兒童右腿撕裂性骨折較為嚴重。肇事駕駛中國男子曾一度停下，下車不斷笑著道歉，但接著以會擋道路為由上車後迅速逃逸。

    警方表示，案發隔日，他們在事故地點約2公里外的一處員工宿舍停車場尋獲肇事車輛並扣押。警方並查出肇事車主為一名中國籍男子，不過卻遲遲無法聯繫上該男子。另外，警方已經找到當時坐在副駕駛座上的另名中國籍男子，並展開訊問。

    相關新聞傳出後，引發不少日本人的憤怒，「又是中國人？」「為什麼日本人總是屈服中國人？」「我們應該拒絕中國人入境」等相關言論充斥新聞留言區。目前警方仍持續追查肇事駕駛人。

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