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    美國加州小學年度女教師 涉性侵2學童被判刑30年

    美國加州聖地牙哥郡年度教師賈桂琳·馬，涉嫌性侵2名小學6年級男學生。（圖擷自LinkedIn）

    美國加州聖地牙哥郡年度教師賈桂琳·馬，涉嫌性侵2名小學6年級男學生。（圖擷自LinkedIn）

    2025/05/17 15:51

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州36歲小學女老師賈桂琳·馬（Jacqueline Ma），曾獲聖地牙哥郡2022-2023年度教師（Teacher of the Year）殊榮，孰料她卻涉嫌性侵2名小學6年級男學生，本月被法官判處30年刑期。

    《福斯新聞》報導，賈桂琳在加州林肯英畝小學（Lincoln Acres Elementary School）任教時，透過送小禮物、零食、特殊關照來接近小男孩。

    2023年3月，1名受害者的父母發現小孩和賈桂琳之間傳送了不當訊息，連忙報案處理，檢方追查後得知她花了1年多時間來勾引這名學生，並在教室裡性侵對方，2人的肉體關係維持3個月左右。

    除此之外，檢方還查出賈桂琳2020年曾性侵另名小男孩，檢察官史蒂芬（Summer Stephan）痛斥她完全辜負了學生對她的信任，並對受害者造成一生都無法磨滅的影響。

    賈桂琳在法官宣判前落淚表示，自己濫用職權控制、欺騙了學生，奪走了他們的童年，她除了向受害者及其家屬道歉之外，也坦言自己玷汙了教師這個行業。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    賈桂琳·馬被判刑30年。（圖擷自@AlertesPed0「X」帳號）

    賈桂琳·馬被判刑30年。（圖擷自@AlertesPed0「X」帳號）

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