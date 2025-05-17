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    美國拉斯維加斯健身房傳槍響！釀2死3傷 嫌犯遭警方擊斃

    美國拉斯維加斯西區於16日一間健身房內發生槍擊事件，造成2人死亡、3人受傷。（美聯社）

    美國拉斯維加斯西區於16日一間健身房內發生槍擊事件，造成2人死亡、3人受傷。（美聯社）

    2025/05/17 15:30

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國拉斯維加斯西區於16日一間健身房內發生槍擊事件，造成2人死亡、3人受傷，拉斯維加斯警察局（LVMPD）表示，槍手已在送醫後宣告不治。

    綜合外媒報導，拉斯維加斯警方表示，北彩虹大道的健身房「拉斯維加斯運動俱樂部」當地時間16日下午1時30分傳出槍響，警員接獲通報後迅速趕赴現場，與持槍嫌犯對峙，槍手一度衝出建築，遭警方多次開槍擊中，隨後送醫不治。

    目擊者維加尼（Claudio Vigani）向當地媒體透露，事發當時他在健身房內，隨後聽到有人高喊「快逃、快逃！」，接著看到有屍體倒在健身器材旁，「他（男嫌犯）四處開槍，現場能看到血泊」。

    警方表示，有3名傷者已送醫治療，其中1人情況危急、2人傷勢穩定，有2人死亡；目前尚未釐清槍手的作案動機，有關當局將在72小時內舉行記者會公布更多細節。

    與此同時，拉斯維加斯運動俱樂部事後發布聲明表示，「我們對這場悲劇深感悲痛，為受害者、家屬、會員及團隊祈禱。俱樂部已暫時關閉並全力配合警方調查。」

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