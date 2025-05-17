為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    暖心！美二戰老兵104歲生日 川普拍攝祝福影片

    美國二戰老兵摩爾邀請川普參加他的104歲生日，川普特地拍攝影片獻上祝福。（圖擷自「Trumpsplane」IG）

    美國二戰老兵摩爾邀請川普參加他的104歲生日，川普特地拍攝影片獻上祝福。（圖擷自「Trumpsplane」IG）

    2025/05/17 15:03

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太溫暖了！美國俄亥俄州二戰老兵摩爾（Denver Moore），今年3月透過影片邀請總統川普5月17日來參加他的104歲生日，川普雖然不克前往，但還是拍攝影片獻上祝福。

    《福斯新聞》報導，摩爾當時戴著「MAGA（讓美國再次偉大）」的帽子，隔空向川普指稱自己5月就104歲了，希望川普能出席生日派對，並且直呼他未來還會繼續投票給川普。

    摩爾本月15日收到共和黨聯邦眾議員魯利（Michael Rulli）送來的神秘禮物，亦即川普特地為摩爾拍攝的影片，川普先是祝這名二戰老兵104歲生日快樂，並對自己無法前往派對感到抱歉，因為他忙於處理俄羅斯、烏克蘭、中國等問題。

    針對摩爾為美國所做出的傑出貢獻，以及摩爾對MAGA所表達的支持，川普都表達了感謝之意。摩爾看完川普的影片後，直說自己的願望已經達成了。

    據了解，摩爾3月邀請川普的影片在網路上流傳後，全球各地網友都紛紛傳訊獻上生日祝福。魯利透露，他被摩爾的愛國精神所震撼後，得知摩爾就住在他選區的醫療機構，連忙從中牽線聯絡白宮，川普得知後特別為摩爾錄製影片。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播