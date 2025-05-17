暖心！美二戰老兵104歲生日 川普拍攝祝福影片

美國二戰老兵摩爾邀請川普參加他的104歲生日，川普特地拍攝影片獻上祝福。（圖擷自「Trumpsplane」IG）

2025/05/17 15:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太溫暖了！美國俄亥俄州二戰老兵摩爾（Denver Moore），今年3月透過影片邀請總統川普5月17日來參加他的104歲生日，川普雖然不克前往，但還是拍攝影片獻上祝福。

據《福斯新聞》報導，摩爾當時戴著「MAGA（讓美國再次偉大）」的帽子，隔空向川普指稱自己5月就104歲了，希望川普能出席生日派對，並且直呼他未來還會繼續投票給川普。

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摩爾本月15日收到共和黨聯邦眾議員魯利（Michael Rulli）送來的神秘禮物，亦即川普特地為摩爾拍攝的影片，川普先是祝這名二戰老兵104歲生日快樂，並對自己無法前往派對感到抱歉，因為他忙於處理俄羅斯、烏克蘭、中國等問題。

針對摩爾為美國所做出的傑出貢獻，以及摩爾對MAGA所表達的支持，川普都表達了感謝之意。摩爾看完川普的影片後，直說自己的願望已經達成了。

據了解，摩爾3月邀請川普的影片在網路上流傳後，全球各地網友都紛紛傳訊獻上生日祝福。魯利透露，他被摩爾的愛國精神所震撼後，得知摩爾就住在他選區的醫療機構，連忙從中牽線聯絡白宮，川普得知後特別為摩爾錄製影片。

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