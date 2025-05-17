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    「小趙麗穎」戴近千萬耳環炫富 公務員父親被質疑貪污雅安地震費用

    中國17歲女星黃楊鈿甜參加成人禮，疑似戴著230萬人民幣的高價耳環，其父親被懷疑貪污2013年雅安地震重建款項。（圖擷自微博）

    中國17歲女星黃楊鈿甜參加成人禮，疑似戴著230萬人民幣的高價耳環，其父親被懷疑貪污2013年雅安地震重建款項。（圖擷自微博）

    2025/05/17 10:57

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國17歲女星黃楊鈿甜因在古裝劇《楚喬傳》飾演女主人公楚喬的童年時期走紅被稱為「小趙麗穎」，近日發文炫耀學校成人禮穿搭．被眼尖的網友發現耳環疑似為名貴珠寶品牌格拉夫（Graff）的款式，售價高達230萬人民幣（約新台幣964萬元），由於其父親楊偉曾是四川省雅安公務員，因此被懷疑貪污2013年雅安地震重建款項，雖然楊偉已出面澄清但還是無法說服網友。

    從中國微博消息可以看到，黃楊鈿甜在參加成人禮儀式後，開心地在社群平台發文透露她的禮服是自己買的，耳環則是戴媽媽的，並感謝父親幫忙拍照，但如此高價的耳環旋即引發爭議，有網友認為她的父親曾負責雅安重建，可能是從中貪墨善款。

    黃楊鈿甜父親楊偉見情況不對，連忙於16日晚間發表聲明，指稱自己是在2011年3月入職雅安城市管理局執法支隊．平常從事城管巡查工作；2015年他放棄公務員身分，調入雅安市投資促進局轄下的投資促進服務中心，主要是負責招商引資。

    楊偉強調，他在雅安工作期間，從未負責雅安災後重建招標、審核、收受資金等項目，並且已於2017年3月辭職回到深圳，2020年和朋友合資建立化妝品公司，且該公司也沒有涉及雅安重建業務。

    楊偉說，他女兒所戴的耳環並非真貨，目前已封存保管，可接受鑑定並配合執法單位調查。然而，中國網友並不相信楊偉的澄清，直指其名下企業原本是生物科技公司，在爆發爭議後連夜修改成化妝品公司，根本就是在騙人，呼籲當局一定要嚴查。

    另外，網路上也傳出楊偉一家在深圳坐擁2億人民幣（約新台幣8.38億元）房產，讓人懷疑公務員家庭怎麼買得起如此豪宅，楊偉對此則尚未說明。

    黃楊鈿甜PO出成人禮活動穿搭，名貴耳環引發爭議。（圖擷自微博）

    黃楊鈿甜PO出成人禮活動穿搭，名貴耳環引發爭議。（圖擷自微博）

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