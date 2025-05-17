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    扯！日本7旬婦被詐千萬元後同流合汙 在警察面前行騙得手

    日本福岡縣72歲老婦被詐走5000萬日圓，竟加入詐騙集團一起作案。（彭博）

    日本福岡縣72歲老婦被詐走5000萬日圓，竟加入詐騙集團一起作案。（彭博）

    2025/05/17 10:10

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕離譜！日本福岡縣1名72歲老婦，在今年3月被騙走5000萬日圓（約新台幣1037萬元）後，竟加入詐騙集團一起作案，從1名85歲老太太身上取得1200萬日圓（約新台幣249萬元），而且是在警察眼皮底下犯案。

    《朝日新聞》報導，日本福岡縣警察本部組織犯罪搜查課16日表示，7旬婦人今年4月22日至25日，和同夥打電話給居住在福岡市東區的8旬受害者，指稱對方的手機被用在犯罪事件上面，必須要拿出1200萬日圓才能證明清白。

    由於7旬婦人想讓受害者把錢匯到自己的帳戶裡，因此4月25日她帶著8旬老太太到金融機構辦理業務，行員當時覺得可疑連忙報案，不過，事前受過話術洗腦的受害者，在4名警察面前指稱嫌犯是她14歲時生出來的女兒，警察就這樣被騙過並讓其順利匯款。

    沒過多久，警方發現7旬婦人的帳戶曾涉及其他詐騙案，旋即發布全國通緝令，12日在福岡市一處飯店將其逮捕歸案。針對警察沒識破謊言導致受害者損失金錢，福岡縣警強調他們會吸取教訓進行改善。

    至於7旬婦人為何會加入詐騙集團一事，她供稱當時騙她的人每天都會打電話過來，真的很溫柔且充滿好意，因此自己後來也跟著一起行騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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