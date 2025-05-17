美議員致函川普：10%基準關稅恐削弱美與盟友關係

2025/05/17 03:15

〔中央社〕美國總統川普上任以來關稅措施不斷，民主黨籍的美國聯邦參議員本週致函川普表達關切並指出相關關稅政策恐損害國家安全利益，「美國優先」恐變成「美國孤立」；川普政府可能保留10%的基準關稅，將弱化華府與盟友、夥伴的關係。

美國聯邦參議院外交委員會今天發布新聞稿指出，參議院外委會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）、參議院軍事委員會民主黨首席議員利德（Jack Reed）、參議院情報委員會民主黨籍副主席華納（Mark Warner）本週致函川普（Donald Trump）。

請繼續往下閱讀...

3人在信中指出，川普今年宣布的關稅政策將導致美國家庭支出增加、推升通膨並削弱美國與盟友、夥伴的關係，最終將損害美國國家安全利益。他們敦促川普重新思考這項政策。

川普重返白宮以來狂揮關稅大刀，矢言解決貿易失衡問題並促使製造業回流美國。他4月2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅；但隨後又決定對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅；各國紛紛把握時間與美談判，盼降低關稅衝擊。

這3名參議員在信中寫道，這些關稅措施讓美國的夥伴及盟友「深切有感」，包括北約盟國及印太夥伴都受到影響。儘管對等關稅暫緩及明顯的談判意願是一項正面發展，「但目前仍不清楚談判目標為何，因此其他國家也無從準備因應對策」。

參議員們也指出，川普政府看似很可能保留10%的基準關稅，這將會削弱美國與盟友、夥伴的關係。

另外，參議員們表示，川普政府一方面加徵關稅，一方面又敦促美國的歐洲及印太夥伴增加國防支出，包括呼籲北約盟國將國防支出提高至GDP的5%，敦促台灣將國防支出增加至GDP的10%，此時揚言發動貿易戰將抑制經濟成長並提高成本，進而影響這方面的努力。

參議員們指出，美國與盟友、夥伴的網絡是美國最具競爭力的優勢，「我們必須合作強化團結與決心，以共同因應最迫切的國家安全挑戰」。美國與中國的戰略競爭，若孤軍奮戰，將更加難以取勝。

他們還說，在參議院審議2026財政年度預算期間，將舉行一系列聽證會，期望政府官員說明美國關稅行動對盟友及夥伴關係的影響。若關稅政策失控，「美國優先」（America First）恐變成「美國孤立」（America Alone）。（編輯：徐睿承）1140517

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法