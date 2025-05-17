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    美畢業生致詞控加薩遭「種族滅絕」 NYU校方扣下畢業證書

    美國知名高等學府紐約大學，15日在洋基球場舉行全校畢業典禮。（路透）

    美國知名高等學府紐約大學，15日在洋基球場舉行全校畢業典禮。（路透）

    2025/05/17 00:07

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國川普政府打擊校園親巴勒斯坦示威活動的學生領袖之際，知名學府紐約大學（NYU）證實，已扣下1名應屆畢業生的畢業證書不發，理由是該生撒謊與違反校規，在畢業典禮致詞時發表譴責加薩戰爭是「種族滅絕」等的個人政治觀點。

    這名因「仗義執言」而「惹禍上身」的NYU畢業生，是現年24歲、在該校迦勒汀學院（Gallatin School）大學部主修文化批評與政治經濟學的洛根·羅佐斯（Logan Rozos），他在該學院14日自辦的小型畢禮（NYU全校畢業典禮為15日）上致詞時說：「我今天向各位發言時捫心自問…此時唯一適合向這麼多人說的話，就是現在正發生於巴勒斯坦的暴行。」

    羅佐斯時多次將以色列在加薩的行動稱為「種族滅絕」，並稱美國拿納稅人的錢在「政治與軍事」上支持以國的這些行動…他要為「所有有有良知、所有因此等暴行而感到道德受損的人發聲」。美國有線電視新聞網（CNN）說，羅佐斯首度提及加薩時，群眾間曾爆發出歡呼，坐在他身後的若干NYU教職員還曾鼓掌，但也能聽到從人群中傳來噓聲。

    NYU發言人貝克曼（John Beckman）當天便發表聲明，「強烈譴責」羅佐斯，在畢禮致詞時表達「個人與片面的政治觀點」，稱羅佐斯「對他要發表的演說內容撒謊與違背會遵守規則的承諾」；校方將在對羅佐斯進行紀律處分時，扣留其畢業證書。此舉意味在事情解決前，羅佐斯不會被正式視為從NYU畢業。

    川普政府已出重手，打擊美國大學校園的挺巴示威，多名學生領袖被捕甚至遭驅逐出境；隨著美國各大學進入畢業季，此等在畢業致詞時出言，或表態挺巴的情況，怕是會陸續上演。

    紐約大學應屆畢業生羅佐斯在畢業典禮上，致詞時出言力挺巴勒斯坦，遭校方以違反規定為由暫時扣下畢業證書。（圖擷取自紐約大學迦勒汀學院官網）

    紐約大學應屆畢業生羅佐斯在畢業典禮上，致詞時出言力挺巴勒斯坦，遭校方以違反規定為由暫時扣下畢業證書。（圖擷取自紐約大學迦勒汀學院官網）

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