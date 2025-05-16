中國打壓台灣 布拉格書展拒撤我國旗：尊重民主自由

布拉格國際書展15日登場，長期譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社在現場展示多部台灣文學作品，並擺放國旗。（中央社）

2025/05/16 23:49

〔中央社〕布拉格國際書展15日登場，書展總監奧爾表示，中方再次提出政治性要求，包括要求撤掉麋鹿出版社攤位上的國旗。奧爾表示，捷克是民主國家，不會要求出版社撤下，「我們有言論自由和表達自由，這些正是書展非常重視的價值」。

布拉格國際書展15日登場，長期譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社（Mi:Lu Publishing）第4度參展。中國出版社也在現場設攤，是中方近4年來首度參展。

請繼續往下閱讀...

布拉格國際書展總監奧爾（Radovan Auer）接受中央社專訪時指出，中國類似的政治施壓已非首次，「中國過去曾長期參展，每年都會要求我們把『國家』列表改成『國家與地區』，如果我們想提到台灣的話。對我們來說，這已經變成一種年度『習俗』」。

奧爾表示，中國曾長期參展布拉格國際書展，但幾年前主辦單位邀請幾位中國流亡異議作家參與活動，中方隨即全面退出合作。今年中國出版商回歸，有2家在現場擺攤。

奧爾表示，中國還要求主辦方不要發放印製好的書展目錄，因為中方看見上面寫與台灣的文化部合作，「我告訴他們，我們不會這麼做」。

奧爾表示，中國還聯絡捷克文化部，要求撤換他擔任布拉格國際書展總監，改由「對中國更友善」的人士接任，但捷克文化部表示無法干涉民間舉辦的書展。

奧爾指出，此外，中國不滿麋鹿出版社在攤位上懸掛國旗，還特別來信要求主辦方撤除。他強調：「我們是個民主國家，我們不會要求出版社撤下不違反捷克法律的東西。」

面對中國的施壓，奧爾表示，「我並不覺得有壓力，我覺得這只是一場遊戲」。

奧爾說，「他們（中國）可能不了解我們是個民主國家，我們有言論自由和表達自由，而這些正是書展非常重視的價值」。

奧爾強調，布拉格國際書展還設有「言論自由獎」，以及專門的展區聚焦在言論自由，「所以我們是最不可能要求撤下旗幟的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法