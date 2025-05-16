俄烏3年多首次會談！僅90分鐘就落幕

時隔逾3年，烏克蘭與俄羅斯代表團再度會晤。（歐新社）

2025/05/16 22:11

〔編譯林家宇／綜合報導〕在土耳其居中協調下，烏克蘭與俄羅斯15日於伊斯坦堡舉行3年多來首次正式會談。「法新社」引述烏消息人士說法，俄方代表團提出「令人無法接受的領土要求」，使談判窒礙難行；「路透」消息指俄方的要求不切實際，包括要烏軍撤出部分本國國土以取得停火協議及其它缺乏建設性的條件。

由於俄羅斯代表團層級不足，加上雙方對潛在和平協議分歧仍大：基輔尋求「無條件停火」；莫斯科欲解決去納粹化、去軍事化等「衝突根源」，並視此為2022年3月烏俄和談破局後的延續，預料取得突破的機會相當低。

請繼續往下閱讀...

向俄總統普廷提出面對面會晤的烏總統澤倫斯基，15日在安卡拉批評俄代表團不具實權，顯示出莫斯科態度不夠嚴肅認真。烏方另指控俄國當日以無人機空襲東北部庫普揚斯克，造成1名婦人喪生、4人受傷。

負責土耳其談判的普廷幕僚、前文化部長梅丁斯基也是烏俄戰爭之初的談判代表，不被西方看作是克里姆林宮內的關鍵決策者之一。梅丁斯基駁斥外界批評，強調代表團獲得普廷授權「尋找可能的解決方案和接觸時機點」。代表團還包括外交部副部長格魯金、國防部副部長佛明與軍事情報局（GRU）局長柯斯特科夫及4名被指定為「專家」的低階官員。

普廷拒絕現身伊斯坦堡遭到歐洲領袖們的批評，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯指俄方「顯然不願與烏方合作促成和平；北大西洋公約組織（NATO）祕書長呂特直指普廷派遣低層級俄國代表「犯下大錯」。

普廷確定缺席情況下，澤倫斯基轉赴阿爾巴尼亞與歐洲領袖會晤，重申烏克蘭的第一優先為無條件停火。若伊斯坦堡的會談失敗，敦促全球領袖們予以強力回應，尤其美國應盡可能採取一致立場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法