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    批俄國無意談和 澤倫斯基、馬克宏籲歐美祭出更嚴厲制裁

    英國首相施凱爾（左）、烏克蘭總統澤倫斯基（中）及法國總統馬克宏（右），出席在地拉那舉行的歐洲政治共同體會議。（路透）

    英國首相施凱爾（左）、烏克蘭總統澤倫斯基（中）及法國總統馬克宏（右），出席在地拉那舉行的歐洲政治共同體會議。（路透）

    2025/05/16 21:14

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲多國領袖今（16日）齊聚阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana），參與歐洲政治共同體（EPC）會議。烏克蘭總統澤倫斯基在會中敦促各國，對俄國祭出更嚴厲的制裁，法國總統馬克宏也說，他認為俄國根本無意和談，歐美必須加強對俄施壓，逼迫俄羅斯總統普廷改變心意。

    《法新社》報導，澤倫斯基在會議上呼籲，一旦烏俄在土耳其的和平談判未能取得突破性進展，西方國家應針對俄羅斯祭出新制裁手段。

    澤倫斯基說：「我們真的有機會朝結束這場戰爭邁出重要的步伐，如果普廷不怕來土耳其的話。」

    澤倫斯基日前宣布他有意親自出席在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）舉行的烏俄談判，更點名非普廷不見，但普廷最終並未出現在伊斯坦堡，俄國僅派出中階官員與會。

    澤倫斯基指出：「如果俄國代表團最後只是在演戲，今天談不出任何結果的話⋯⋯就需要強力回應，包括針對俄國能源部門與銀行的制裁。」

    在場的法國總統馬克宏也說，他判斷俄國根本無意與烏克蘭談和，「我認為，過去幾個小時已經顯示了俄羅斯沒有停火的意願，如果歐洲與美國沒有增加壓力來促成這個結果的話，那這件事就不會自己發生。」

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