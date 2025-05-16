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    台灣文學作品前進布拉格國際書展 遭中方施壓撤國旗

    布拉格國際書展15日登場，長期譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社第4度參展，以多部作品展現台灣文學的多元風貌。（中央社）

    布拉格國際書展15日登場，長期譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社第4度參展，以多部作品展現台灣文學的多元風貌。（中央社）

    2025/05/16 21:38

    〔中央社〕多年來譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社參展布拉格國際書展，傳出中國向書展主辦方施壓，除了要求將書展網站欄位名稱從「國家」改成「國家與地區」，也向主辦方要求捷克麋鹿出版社的攤位撤國旗。

    布拉格國際書展15日登場，長期譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社（Mi:Lu Publishing）第4度參展。中國出版社也在現場設攤，是中方近4年來首度參展。

    據了解，中國在書展前就向主辦方指出，台灣非主權國家而是地區，因此要求將布拉格國際書展網站上可搜尋各國攤位的欄位名稱，從「國家」（Countries）改成「國家與地區」（Countries and regions）。主辦方已向中央社記者證實確有此事。

    此外，中方還要求捷克麋鹿出版社的攤位撤下國旗。捷克麋鹿出版社的台灣分公司、麋鹿多媒體總編輯江子瑄告訴中央社記者，不希望台灣的主權被矮化，因此15日將國旗擺放在攤位。然而，中方寫信要求主辦方，把出版社攤位的國旗撤掉，此消息由主辦方轉達，但主辦方並無要求麋鹿要撤國旗。麋鹿則表示，不會撤下攤位上的國旗。

    捷克麋鹿出版社是2014年由捷克插畫家湯瑪士．瑞杰可（Tomáš

    ízek）成立，2017年成立台灣分公司麋鹿多媒體，多年來專注將台灣文學翻譯成捷克文並出版，作品包括劉克襄的「小鼯鼠的看法」（Očima malé poletuchy）、楊牧的「奇萊前書」（Vzpomínky na horu Čchi-laj）、吳明益的「複眼人」（Mu? s fasetovyma o?ima）、紀大偉的「膜」（Membrany），以及童偉格的「西北雨」（Letni de?t?），展現台灣文學的多元風貌。

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