魏磊接英國駐中大使 父曾任香港總督

2025/05/16 21:23

〔中央社〕英國政府今天宣布,資深外交官魏磊(Peter Wilson)被任命為英國駐中國大使,將於8月就任。魏磊精通中文,曾兩度外派北京,其父(衛)奕信曾任香港總督。

英國政府官網16日發布這項人事消息,並表示現任英國駐中大使吳若蘭(Caroline Wilson),將調往另一個外交部門任職。

魏磊隨後在X平台發文:「我第一次訪問北京是在1981年,1990年代和2000年代曾在那裡住過幾年。我很榮幸將於8月再次回到中國出任英國大使,推動與中國合作,維護英國利益,並在這個全球重要時刻領導我們在中國的網絡。」

根據英國政府官網簡介,57歲的魏磊是資深外交官,擁有哈佛大學公共管理碩士學歷。1992年加入英國外交部並學習中文;1995至1998年派至北京使館任貿易二等秘書;2007年至2010年再派北京出任政務參贊。

魏磊其後歷任英國駐荷蘭和巴西大使等要職,並曾短暫擔任前首相強生(Boris Johnson)的首席私人秘書。

魏磊的父親(衛)奕信(David Wilson)曾在1987年至1992年間擔任香港總督,魏磊曾跟隨父親赴港生活。

