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    魏磊接英國駐中大使 父曾任香港總督

    英國資深外交官魏磊（Peter Wilson）被任命為英國駐中國大使，8月就任。（路透檔案照）

    英國資深外交官魏磊（Peter Wilson）被任命為英國駐中國大使，8月就任。（路透檔案照）

    2025/05/16 21:23

    〔中央社〕英國政府今天宣布，資深外交官魏磊（Peter Wilson）被任命為英國駐中國大使，將於8月就任。魏磊精通中文，曾兩度外派北京，其父（衛）奕信曾任香港總督。

    英國政府官網16日發布這項人事消息，並表示現任英國駐中大使吳若蘭（Caroline Wilson），將調往另一個外交部門任職。

    魏磊隨後在X平台發文：「我第一次訪問北京是在1981年，1990年代和2000年代曾在那裡住過幾年。我很榮幸將於8月再次回到中國出任英國大使，推動與中國合作，維護英國利益，並在這個全球重要時刻領導我們在中國的網絡。」

    根據英國政府官網簡介，57歲的魏磊是資深外交官，擁有哈佛大學公共管理碩士學歷。1992年加入英國外交部並學習中文；1995至1998年派至北京使館任貿易二等秘書；2007年至2010年再派北京出任政務參贊。

    魏磊其後歷任英國駐荷蘭和巴西大使等要職，並曾短暫擔任前首相強生（Boris Johnson）的首席私人秘書。

    魏磊的父親（衛）奕信（David Wilson）曾在1987年至1992年間擔任香港總督，魏磊曾跟隨父親赴港生活。

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