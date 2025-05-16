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    烏俄停火談判結束 雙方同意換俘、持續溝通

    烏克蘭代表團（左側）與俄羅斯表團（右側）面對面談判。（法新社）

    烏克蘭代表團（左側）與俄羅斯表團（右側）面對面談判。（法新社）

    2025/05/16 22:43

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯今（16日）在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）進行停火談判，不到2小時便結束。烏克蘭代表稱，雙方同意交換1000名戰俘，且可能會再舉行談判；俄國代表說，他們對結果感到滿意，願與烏克蘭持續對話。

    英國廣播公司（BBC）報導，參與談判的烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）在會後記者會上宣布，烏俄達成了交換1000名戰俘的協議，也討論了澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與普廷（Vladimir Putin）兩位總統舉行會談的可能性，此外烏俄可能會再進行一輪談判，相關消息近期就會公布。

    烏梅洛夫還說，兩邊代表團在談判中討論了停火的「各種形式」。

    《路透》報導，俄羅斯代表團團長梅丁斯基（Vladimir Medinsky）稱，俄方對於談判結果感到滿意，願意與烏克蘭持續對話。

    梅丁斯基首先指出，烏俄雙方同意在未來幾天內各交換1000名戰俘，他接著補充說：「烏克蘭方面要求國家元首直接對談。我們注意到了這個請求。」

    梅丁斯基表示：「我們同意兩邊各自提出針對未來停火可能性的想法，並詳細說明。在提出這類願景之後，我們認為持續談判是恰當的，也對此有共識。」

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