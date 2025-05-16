不是要美國優先？川普「外包」AI建設給中東惹議

川普（左2）與阿聯達成協議，將出售美國先進晶片，在阿布達比建設AI園區。（法新社）

2025/05/16 19:17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普本週中東行的重頭戲，是與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國就人工智慧（AI）基礎建設投資達成協議，賦予這些波斯灣國家AI發展的關鍵角色。然而，川普「外包」AI建設的舉動不僅違反其招牌的「美國優先」路線，也被人質疑是將美國的AI未來奉送給中東國家；尤有甚者，鑑於中東國家與中國關係密切，AI技術是否可能外流給中國，讓美國國內憂心忡忡。

《紐約時報》及《華盛頓郵報》報導，川普先是同意由輝達、超微向沙國供應最先進晶片後，15日又與阿聯達成鉅額協議，準備在阿聯打造全球最大的數據中心樞紐之一，位於阿布達比、可產電5千兆瓦的AI園區，輝達預計今年就會開始出貨最先進的晶片，其中絕大部分供應給當地營運的美國雲端服務供應商，約10萬片供應給阿聯AI公司「G42」。美方表示，這將是美國境外最大的數據中心，將幫助美企為歐、亞、非洲等地客戶提供服務。

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上述交易由白宮AI顧問塞克斯（David Sacks）、克里希南（Sriram Krishnan）、輝達執行長黃仁勳和Open AI執行長阿特曼等人聯手促成，他們認為這些合作可以促進美國AI發展，鞏固美國在AI領域的領先地位。然而，將這項「未來產業」外包給中東，引起美國各界質疑。《紐時》訪問的9名現任及前任美國官員即擔憂，這可能意味本世紀末全球最大數據中心將位於中東、而非美國，且中東可能缺乏足夠的保護措施，來阻止美國AI技術惠及中國。

這也反映川普政策的矛盾之處，他一直批判美國產業轉移海外，亟欲透過高關稅強迫美企返美，他卻在第二任期首次出訪時，對全球主義展現濃厚興趣，允許美企透過海外擴張實現繁榮。一位川普政府官員坦言，與中東的AI交易可能意味2029年時，最強大的AI訓練中心將在阿聯而非美國。在「美國優先」支持者眼中，每個在國外建造的數據中心都意味就業、稅收減少，以及美國對AI附帶的經濟或軍事利益的直接影響力減弱。

對於沙國和阿聯，為了減少對石油的依賴，AI產業是替代道路，但前總統拜登不願滿足其所有要求，一方面擔心他們在AI領域超越美國，另一方面也憂心是否該將關鍵技術交給與中國關係密切的威權政府。然而，川普顧問擔心，繼續迴避向中東國家出售晶片可能反而導致他們選擇中國開發的替代品。對此，阿聯和沙國承諾為這些先進晶片提供安全保障，讓美國掌握這些晶片的實體位置和使用方式。

儘管如此，外交政策專家仍質疑，這是在將核心戰略技術轉移到海外，進而削弱美國的主導地位。卡內基國際和平基金會專注於AI技術的研究員溫特－利維（Sam Winter-Levy）表示：考慮出售給阿聯的晶片規模，足以讓其建造全球最大的超級電腦，使波斯灣地區崛起成為AI競賽中最大的參與者之一，希望川普政府認真思考這是不是他們想要鼓勵的結果。

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