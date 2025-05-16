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    喵星人「襲警」被捕拍犯人照、按肉墊指紋 萌翻全網

    警方對貓咪幽默立案，還拍下犯人照、按下肉墊指紋。（圖擷取自Da Parinda Pakeesuk 臉書）

    警方對貓咪幽默立案，還拍下犯人照、按下肉墊指紋。（圖擷取自Da Parinda Pakeesuk 臉書）

    2025/05/16 18:59

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國警方近日上演一場超萌喜劇，走失貓咪被善心人士送到曼谷空叻碧警察局暫時安置，這名「貓星人」疑似緊張失控，多次出爪「襲警」，讓員警哭笑不得。警方索性半開玩笑地對牠「立案」，拍下「犯人照」、按下「肉墊指紋」建檔，甚至宣布「依法辦理」，全套程序讓網友笑翻直呼，「這麼可愛怎麼捨得關牠」！

    根據《Thairath》（泰國日報）報導，這隻貓咪被警方暱稱為小納當（น้องนับตังค์），走失由民眾送到空叻碧警局。警方在貼文中幽默寫道，牠多次「嘗試襲警」，已遭以「企圖妨礙公務」立案處理。除了拍攝逮捕照片，警方還模擬辦案程序，幫小貓「按肉墊指紋」做成資料檔案，還搞笑宣稱已驗尿，確認未檢出「貓草」成分。

    飼主趕抵警局，依規定「辦理交保」，將小納當領回家。警方則提醒，「貓咪社會也要有法紀，不能讓其他貓仿效」。

    本次逗趣案件由警局副調查官在社群平台公布，瞬間引爆貓奴圈關注，不少網友看了留言，「這犯人太可愛了！根本無罪」、「請給牠電子腳環，避免再次作案」、「看那眼神就知道牠一點也不後悔」、「史上最可愛的嫌疑人」。

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