日韓關係翻轉？韓國連22月訪日人數居冠 專家揭「這原因」

日本官方統計，韓國已連續22個月成為訪日旅客最多的國家，其中美食體驗是主要動機。（路透）

2025/05/16 22:51

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓國社會對日本的態度正悄然轉變。日本官方統計，韓國已連續22個月成為訪日旅客最多的國家，其中美食體驗是主要動機。隨著日式快餐積極拓展海外市場，加上影音平台助力，日本文化在韓國迅速普及，年輕世代更將其融入日常生活，帶動雙方關係朝更融洽方向發展。

日本財經媒體《PRESIDENT》報導，韓國社會曾掀起「NO JAPAN」的不買運動，但近年來，韓國赴日旅遊人數持續上升。根據日本政府觀光局（JNTO）統計，2024年6月韓國訪日旅客達70萬3300人，連續22個月穩居各國之冠，顯示南韓民眾對日本的態度明顯轉變。

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法政大學教授增淵敏之指出，日本連鎖餐飲品牌如吉野家、CoCo壹番屋、丸龜製麵等積極拓展海外市場，讓日本快餐更容易被韓國消費者接觸與接受。根據日本農林水產省統計，全球日本料理餐廳從2006年約2.4萬家成長至2023年約18.7萬家。南韓本地如勝博殿等日式快餐品牌也快速擴張，部分韓國豬排店已採用日本連鎖經營風格，反映出飲食文化的在地化與接受度提升。

此外，包含YouTube等影音平台在內，韓國年輕族群熱衷拍攝訪日美食與購物體驗影片，內容涵蓋拉麵、壽司、便利商店便當等庶民美食。許多頻道透過記錄外國人品嚐日本料理的反應，吸引數百萬人觀看，成功將日本文化以親近且生活化的方式呈現，使原本因歷史因素造成的隔閡，逐漸被日常體驗所取代。

日本與韓國智庫在2023年共同發表的民調顯示，曾到過日本或接觸日本文化的韓國民眾，普遍對日本的印象較為正面。如今在韓國社會中，甚至出現融合日語與韓語的「ハンボノ（Hanbono）」用語現象，亦有越來越多韓國年輕人，將日本文化視為生活日常的一部分。從旅遊、飲食到語言與娛樂，日本對韓國的影響，已從過去的外來刺激轉變為內部融合，呈現出穩定的文化接納趨勢。

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