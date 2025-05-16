中國病重婦領不到救命錢門口過世 銀行與家屬和解

中國河南一名病重婦人為了領錢付醫藥費，等了快1.5小時後不幸在銀行門口過世。（本報合成，擷取自微博）

2025/05/16 14:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南一名62歲病重婦人因銀行門口等了1個半小時領不到錢，最後不幸過世，引發輿論譁然。老婦人家屬今（16）日表示，已經與銀行達成和解，銀行會負責婦人的喪葬費，另外給予家屬10萬元人民幣（約新台幣41萬7800元）的慰問金。

湖南株洲彭姓男子日前控訴，他的姑姑病重住院，急需從銀行提領5萬元人民幣（約新台幣21萬元）的定期存款來支付醫藥費。14日下午，姑姑的女兒攜帶身分證、戶口名簿及存摺前往中國農業銀行株洲田心分行，未料因密碼錯誤，櫃台人員表示必須由本​​人親自到場辦理。

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情急之下，家屬只好將氣若游絲的婦人用輪椅推到銀行。由於婦人身體虛弱難以忍受銀行冷氣，只能待在門口。一路從下午4時左右等到接近傍晚6點，​仍未成功完成提領手續，最終於17時54分在銀行門口不幸過世。當晚近8時銀行方面才完成提款作業，但婦人早已身亡。而相關新聞傳出後，也引起輿論譁然。

中媒報導，彭男今日告訴媒體，他們已經與銀行達成和解，銀行將支付婦人的喪葬費用，並「以慰問金的形式」向家屬支付10萬元人民幣。

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