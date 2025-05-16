「8647」藏殺機？美國前FBI局長被控計畫「除掉」川普遭調查

美國聯邦調查局前局長柯米日前在Instagram上傳1張由貝殼排成的「8647」數字照。（圖擷自網路）

2025/05/16 13:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國特勤局（Secret Service）15日證實，正對聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）展開調查，他被指控在社群平台煽動對美國總統川普（Donald Trump）採取暴力行為。

綜合外媒報導，柯米日前在Instagram上傳1張由貝殼排成的「8647」數字照。在美國，英語「86」在俚語中常意味著「驅逐某人或除掉某物」，餐廳、酒吧常用在撤銷菜單項目；川普則是美國第47任總統。柯米後來已刪文。

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部分川普支持者認為，柯米發布的圖片意指透過暴力手段將川普趕下台。

根據美國韋式公司（Merriam-Webster）出版的字典中顯示，「86」最接近的含義是「殺死」（To Kill），但由於「出現年份較新且使用頻率較低」，因此未被採納。

近年轉型為犯罪小說家的柯米在貼文中寫道，「在海灘散步時發現的酷炫貝殼排列」。川普政府官員及川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）將此解讀為對白宮主人的死亡威脅。

白宮副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）在社群平台X上發文稱，「當川普總統正在中東進行國際訪問時，這位前FBI局長發出可明確解讀為『對現任美國總統下達追殺令』的沙灘訊息。此事令我們所有人深感憂心，並將嚴肅面對。」

對此柯米回應：「我不知道有些人會把這些數字與暴力聯想在一起。我完全沒想到，但我反對任何形式的暴力，因此我刪了文。」

2017年1月，川普展開第一個任期，當年5月開除了柯米。輿論多認為，主因是柯米當時正在調查川普團隊是否與俄羅斯勾結、影響2016年大選，即「通俄門」事件。

美國聯邦調查局前局長柯米日前在Instagram上傳1張由貝殼排成的「8647」數字照。（美聯社資料照）

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