為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「8647」藏殺機？美國前FBI局長被控計畫「除掉」川普遭調查

    美國聯邦調查局前局長柯米日前在Instagram上傳1張由貝殼排成的「8647」數字照。（圖擷自網路）

    美國聯邦調查局前局長柯米日前在Instagram上傳1張由貝殼排成的「8647」數字照。（圖擷自網路）

    2025/05/16 13:22

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國特勤局（Secret Service）15日證實，正對聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）展開調查，他被指控在社群平台煽動對美國總統川普（Donald Trump）採取暴力行為。

    綜合外媒報導，柯米日前在Instagram上傳1張由貝殼排成的「8647」數字照。在美國，英語「86」在俚語中常意味著「驅逐某人或除掉某物」，餐廳、酒吧常用在撤銷菜單項目；川普則是美國第47任總統。柯米後來已刪文。

    部分川普支持者認為，柯米發布的圖片意指透過暴力手段將川普趕下台。

    根據美國韋式公司（Merriam-Webster）出版的字典中顯示，「86」最接近的含義是「殺死」（To Kill），但由於「出現年份較新且使用頻率較低」，因此未被採納。

    近年轉型為犯罪小說家的柯米在貼文中寫道，「在海灘散步時發現的酷炫貝殼排列」。川普政府官員及川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）將此解讀為對白宮主人的死亡威脅。

    白宮副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）在社群平台X上發文稱，「當川普總統正在中東進行國際訪問時，這位前FBI局長發出可明確解讀為『對現任美國總統下達追殺令』的沙灘訊息。此事令我們所有人深感憂心，並將嚴肅面對。」

    對此柯米回應：「我不知道有些人會把這些數字與暴力聯想在一起。我完全沒想到，但我反對任何形式的暴力，因此我刪了文。」

    2017年1月，川普展開第一個任期，當年5月開除了柯米。輿論多認為，主因是柯米當時正在調查川普團隊是否與俄羅斯勾結、影響2016年大選，即「通俄門」事件。

    美國聯邦調查局前局長柯米日前在Instagram上傳1張由貝殼排成的「8647」數字照。（美聯社資料照）

    美國聯邦調查局前局長柯米日前在Instagram上傳1張由貝殼排成的「8647」數字照。（美聯社資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播