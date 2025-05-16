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    美國出現似「豹紋」響尾蛇 專家驚呼首見：推測花紋突變

    美國亞利桑那州斯科茨代爾一名屋主近期在自家庭院發現1條外型「怪異」的西部菱背響尾蛇，其身上花紋疑似出現突變。（圖擷自「rattlesnakesolutions」IG

    美國亞利桑那州斯科茨代爾一名屋主近期在自家庭院發現1條外型「怪異」的西部菱背響尾蛇，其身上花紋疑似出現突變。（圖擷自「rattlesnakesolutions」IG

    2025/05/16 10:45

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州斯科茨代爾一名屋主近期在自家庭院發現1條外型「怪異」的西部菱背響尾蛇，疑因花紋突變而出現「豹紋」，尾巴還出現大小不一的黑色斑點，特殊模樣令蛇類專家甚感驚訝。

    綜合外媒報導，據「響尾蛇解決方案」公司於臉書粉專發文提及，這條西部菱背響尾蛇（western diamondback rattlesnake）身體並非典型蛇紋，而是宛如「豹紋」般不規則，最為特殊的是尾巴根部呈現白色、分佈大大小小黑色斑點。

    「響尾蛇解決方案」坦言，他們多年來見過數千條西部菱背響尾蛇，首次出現這種情況，發現這條蛇地點並非任何蛇類混種區，故排除雜交可能性，推測可能是「花紋突變」所致」，工作人員已將牠安全移走並持續觀察。

    亞利桑那州野生動物部門指出，該州響尾蛇種類為全美最多；內華達州野生動物局表示，西部菱背響尾蛇的典型花紋為白色、黑色輪廓，尾巴則交替出現黑色和白色條紋，是一種有毒蛇類、會利用毒液制服獵物。

    這條響尾蛇的身體花紋而是宛如「豹紋」般不規則。（圖擷自「rattlesnakesolutions」IG）

    這條響尾蛇的身體花紋而是宛如「豹紋」般不規則。（圖擷自「rattlesnakesolutions」IG）

    內華達州野生動物局表示，西部菱背響尾蛇的典型花紋為白色、黑色輪廓，尾巴則交替出現黑色和白色條紋，是一種有毒蛇類、會利用毒液制服獵物。（美聯社資料照）

    內華達州野生動物局表示，西部菱背響尾蛇的典型花紋為白色、黑色輪廓，尾巴則交替出現黑色和白色條紋，是一種有毒蛇類、會利用毒液制服獵物。（美聯社資料照）

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