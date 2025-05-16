不動航艦！駐韓美軍司令：對抗中俄必須駐紮南韓

駐韓美軍司令布朗森（見圖）15日表示，為應對中俄威脅，美軍有必要繼續駐紮南韓。（法新社資料照）

2025/05/16 09:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）15日在美國夏威夷出席美國陸軍協會（AUSA）太平洋地面部隊論壇（LANPAC Symposium）時表示，為應對來自中國及俄羅斯的威脅，美軍地面部隊有必要繼續駐紮南韓。

據《韓聯社》報導，布朗森表示，駐韓美軍在美軍克服「距離的暴政」（tyranny of distance，指距離因素阻礙美軍印太作戰的情況）方面發揮重要作用。他提及南韓地理位置的戰略重要性，稱南韓是距離北京最近的美國盟友，如同介於日本和中國之間的「島嶼」或「固定航艦」。

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布朗森還表示，駐韓美軍可讓北韓、俄羅斯、中國領導層改變策略，在任何衝突下都能為華府提供選項。駐韓美軍的活動並不侷限於擊潰平壤，更是印太戰略的組成部分，聚焦區域作戰、活動及投資。南韓造船生產設施以及「維護、修理、備件供應」（MRO）力量，將有助美軍在印太地區展開活動。

布朗森還針對北韓以出兵為代價，換取俄羅斯軍事技術一事表達憂慮。他說，北韓正以意想不到的方式發展其武器研發項目，如果沒有與俄羅斯合作，北韓武器研發項目可能耗時數年。對於南韓、美國、日本軍事合作，布朗森則說，有必要進行例行合作活動，並消除阻礙合作的因素。

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