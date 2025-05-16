給錢換自由？川普大赦免有如西部拓荒時代

美國阿肯色州63歲男子巴奈特（Richard Barnett）在2021年國會山莊暴動事件中，闖入時任聯邦眾議院議長裴洛西辦公室、還把腳翹在裴洛西的桌上拍照，2023年5月遭判處4年半徒刑，但美國總統川普今年上任後予以特赦。（路透檔案照）

2025/05/16 08:10

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普回鍋白宮後依個人意願給予赦免，讓這個本由司法部職業公僕進行的嚴肅司法程序，淪為有如美國拓荒時代的狂野西部。遭定罪者只要有錢、找對牽線人或政治立場正確，就能被免除牢獄之災重拾自由。川普重新執政迄今所赦免的罪犯人數，遠多於過去歷任總統，其中不少是涉及2021年1月6日國會山莊暴動的川粉。此外，川普還赦免42人與1家公司。

華爾街日報指出，對政治迫害論很買帳的川普大赦四方之舉，已引發諸多欲尋求赦免者甘願斥資，只為能與川普有關的說客、律師搭上線。例如，號稱「比特幣耶穌」、涉嫌詐欺逃稅的前加州居民維爾（Roger Ver），在川普剛當選後就從中覓得生機，其夥伴找上至少5名川普圈的說客與律師、提出數百萬甚至上千萬美元的豐厚報酬與獎金，只為確保川普赦免維爾。大多數人不願接案，但川普老友兼前幕僚、曾因「通俄門」案而吃官司的史東（Roger Stone Jr.）點頭。

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根據遊說紀錄，維爾迄今已為史東2個月來的遊說工作支付60萬美元（約1810萬台幣）。儘管維爾迄今仍未獲赦免，但史東此前已有成功範例─今年3月獲赦免的加密貨幣投資平台BitMEX共同創辦人海斯（Arthur Hayes），就曾聘用史東。而本身曾在川普首度執政時的2020年獲得總統赦免的史東說，他的遊說對象是國會議員，不是白宮。

報導說，行政部門1名高層官員透露，川普對他任命的赦免專員艾莉絲．強生（Alice Johnson）的工作內容很感興趣，常問她「我的赦免令在哪裡？」預計白宮將在未來幾週內宣布大量赦免令。

此外，川普已在包括個人前律師等近身人士的建議下，宣布幾項赦免令。也難怪有意尋求赦免者不惜重金聘請宣稱能接觸川普核心圈的律師與說客，以逃過法律制裁。除了前述的史東，衛生部長小羅勃．甘迺迪以及前聯邦眾議員兼川普盟友蓋茲（Matt Gaetz），也曾從中牽線。

詐欺定罪的美國電動車廠Nikola創辦人密爾頓（Trevor Milton）稍早獲得川普赦免，就是拜小羅勃．甘迺迪協助之賜。密爾頓及其家人曾對在去年以獨立人士之姿參選美國總統的小羅勃．甘迺迪，提供逾100萬美元政治獻金。

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