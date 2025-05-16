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    菲律賓抗中陣線又添一員 與德國簽署國防合作協議

    菲律賓國防部長鐵歐多洛（右）與德國防長佩斯托瑞斯（左），14日在柏林簽署國防合作協議，雙方同意將合作範圍擴大至包括網路安全、防務裝備與後勤，以及聯合國維和行動（PKO）等。圖為佩斯托瑞斯去年8月訪問馬尼拉。（路透檔案照）

    菲律賓國防部長鐵歐多洛（右）與德國防長佩斯托瑞斯（左），14日在柏林簽署國防合作協議，雙方同意將合作範圍擴大至包括網路安全、防務裝備與後勤，以及聯合國維和行動（PKO）等。圖為佩斯托瑞斯去年8月訪問馬尼拉。（路透檔案照）

    2025/05/16 06:38

    〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓積極拓展各方盟友，以在與中國的南海長期爭端中強化自身地位之際，德國與菲律賓14日同意加強防務關係，並擴大聯合活動。

    菲律賓國防部宣布，國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）與德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）14日在柏林簽署一項「關於國防合作的安排」（arrangement concerning defence cooperation），雙方同意將合作範圍擴大至包括網路安全、防務裝備與後勤，以及聯合國維和行動（PKO）等。

    這項協議延續佩斯托瑞斯去年訪問馬尼拉時與鐵歐多洛的承諾，雙方致力於加強兩國軍方的長期關係。

    菲律賓與德國的國防合作協議，是馬尼拉在其傳統盟友美國之外，持續增加的防務夥伴關係之一。上月，菲律賓與紐西蘭也簽署「軍隊互訪地位協定」（SOVFA），擴大軍事合作，並預定近期也將與加拿大簽署類似協議。

    去年12月，菲律賓國會批准與日本的「相互准入協定」（RAA），而菲國總統小馬可仕也已批准與法國展開「軍隊互訪協定」（VFA）談判。

    南海是全球重要貿易要道，儘管汶萊、馬來西亞、菲律賓與越南等國對部分海域擁有重疊的主權聲索，但中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，激怒鄰國。2016年，位於海牙的常設仲裁法院（PCA）裁定，北京對南海的主權主張並無法律依據，但中國拒絕接受該裁決。

    佩斯托瑞斯去年8月在馬尼拉表示，該裁決「依然有效，沒有任何例外」。去年9月，2艘德國軍艦罕見地穿越印太地區，以展現柏林對航行自由的承諾。

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