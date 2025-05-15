俄戰機護航「影子船隊」侵犯領空 愛沙尼亞警告：事態嚴重

愛沙尼亞4月才扣押一艘俄國「影子船隊」油輪。非當事船隻。（路透檔案照）

2025/05/15 21:25

〔編譯管淑平／綜合報導〕一艘疑為俄羅斯運送石油的「影子船隊」油輪，日前被愛沙尼亞攔下，隨即有俄國戰鬥機出現，並一度入侵領空。愛沙尼亞政府15日警告，俄羅斯顯然願意不惜動用軍事力量，保護協助俄國規避國際制裁的「影子船隊」，以維持其石油收入和裝備的運送。

15日在土耳其安卡拉出席北大西洋公約組織（NATO）會議的愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）指出，該國海軍13日在該國海域，攔下一艘疑似為俄國「影子船隊」的油輪Argent/Jaguar號後，一架俄國戰鬥機就出現在現場，並且一度侵入北約領空，「該架戰鬥機侵犯北約領空1分鐘，這是非常新的狀況」。

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薩克納批評俄國「派一架戰鬥機伴隨該影子船隊油輪，侵犯愛沙尼亞領空，以這種危險且挑釁的方式回應」，此事是又一個例子顯示，「俄羅斯不僅透過該國在烏克蘭的戰爭、也對整個北約聯盟構成嚴重威脅」。

影子船隊由老舊油輪組成，通常由不透明公開的實體購買老舊二手油輪組成，地址登記在阿拉伯聯合大公國（UAE）等非制裁國，船旗國為加彭或庫克群島等地。俄國政府所有的油輪集團「索夫科姆弗洛特（Sovcomflot）」擁有一些影子船隊船隻，協助俄國石油出口商，規避支持烏克蘭聯盟實施的每桶60美元油價上限。

最新這起事件中的Argent/Jaguar油輪遭英國制裁。薩克納說，當時愛沙尼亞海軍，是因該船並未懸掛旗幟，而且顯然沒有保險，因此予以攔截、檢查，就在油輪被攔下之際，俄國戰機就出現在現場，之後北約也緊急出動戰鬥機，「檢查和監視該架俄國戰鬥機」。

《路透》引述海軍司令瓦爾克（Cdre Ivo Vark）說法，海軍要求查驗船隻文件和合法性，「該船拒絕配合，持續航向俄羅斯」；被問到網路流傳據稱為事發當時的錄音，指海軍企圖登船，瓦爾克說，海軍評估後認為無強行登船的必要，因此伴隨該油輪到進入俄國海域為止。

瓦爾克也未回覆，此事是否與同一天一架俄國「蘇愷-35（Su-35）」戰鬥機入侵該國領空事件有關係。不過，俄國國營媒體今日俄羅斯（RT）總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）在X發文，說該架戰鬥機是被派去防止該艘油輪被扣押。

薩克納13日表示，「我們需要了解，俄國已正式將自己與影子船隊的關係連結起來」，「這情況確實嚴重」。

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