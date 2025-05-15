川普自爆伊朗快點頭！核協議曝光、國際油價崩跌逾3％

美國總統川普（中）15日抵達阿拉伯聯合大公國首都阿布達比國際機場，阿聯元首穆罕默德（右）親自迎接。（美聯社）

2025/05/15 21:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普的中東行進入尾聲，繼沙烏地阿拉伯與卡達後，15日抵達阿拉伯聯合大公國（UAE），預計聚焦尖端人工智慧（AI）合作。他此行一方面宣稱與伊朗的核協議談判「接近達成」，帶動國際油價重挫逾3%，另一方面卻大肆宣傳，可為美國帶來高達4兆美元（約新台幣121兆元）投資。

川普在卡達首都多哈出席國宴時，呼籲卡達國王塔米姆對德黑蘭的影響力，協助說服伊朗與美方達成核協議，以遏止其日益升溫的核計畫。塔米姆也表態支持區域無核化。川普透露，美伊談判正朝無需動武的方向推進。他語帶玄機說：「你們今天可能看到有關伊朗的報導，（他們）算是接受了條件。」川普還表示，伊朗應感謝塔米姆，因他曾極力勸阻美方對伊朗動武。

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伊朗最高領袖的顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）向美媒透露，德黑蘭在美國解除制裁的前提下，願意放棄高濃縮鈾庫存。2015年歐巴馬政府達成的核協議，遭川普上任後廢除，現川普政府力推新協議，部分目的是阻止以色列對伊朗核設施發動攻擊。

川普稱美伊已進行四輪談判，卡達在其中扮演斡旋角色。他於卡達國宴上呼籲協助化解核問題，卡達與美國並簽署420億美元（約新台幣1.27兆元）軍購合約，另訂購210架波音廣體客機，總值達960億美元（約新台幣2.9兆元）。不過，卡達傳出贈送川普豪華專機，引發外界質疑「利益輸送」。

沙國方面則承諾對美投資6000億美元（約新台幣18兆元）。此外，川普造訪該區最大美軍基地烏岱德（Al-Udeid），強調其首要任務是「終結衝突，而非挑起戰端」，但也警告若為捍衛美國與盟友，「絕不猶豫動用武力」。川普並宣布，卡達未來數年將投資100億美元（約新台幣3031億元）支持烏岱德空軍基地，此地同時為美國中央司令部（USCENTCOM）在中東的指揮中心。

川普對伊朗局勢深表關切，認為若處理不當，恐導致區域失控。他在波灣合作理事會（GCC）會議上表示，伊朗若欲達成協議，必須停止支持哈瑪斯、真主黨與胡塞武裝（Houthis）等代理勢力。目前伊朗濃縮鈾純度已達60%，距武器級僅一步之遙。對於川普的發言，伊朗外交部副部長阿拉奇批評其具「欺騙性」，但未明確回應其要求。

川普中東行最後一站來到阿聯，AI合作成焦點。據報導，美阿已初步達成協議，允許阿聯每年進口50萬片輝達（Nvidia）高階AI晶片，用以打造全球AI樞紐。阿聯盼透過AI推動經濟多元化，國安顧問塔努恩（Tahnoun bin Zayed）亦曾親自遊說。不過，美方憂心這些晶片可能流向中國，助長北京軍事科技發展，協議仍存變數。川普預定會晤阿聯元首穆罕默德（Mohammed bin Zayed）後結束此行。

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