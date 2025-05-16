中國抖音直播主狂拍小學生！不只台北民生社區 一查赫見台灣到處拍

台灣網友到中國抖音平台查詢發現，至少從去年開始，就有不少出現拍攝台灣小學生上下學的短影片，甚至連中國網友也注意到這個現象。（圖擷取自中國抖音，本報合成）

2025/05/16 00:02

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台北民生社區學校旁 疑似中國抖音直播主狂拍小學生

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有台北市家長反映，民生社區一帶出現疑似中國抖音直播主「狂拍學童並直播」，家長、志工上前阻止，但拍攝者屢勸不聽，態度囂張。事後有台灣網友到中國抖音平台一查赫然發現，這種情況似乎並非個案，早在去年開始，就有類似且無碼拍攝的短影片出現，而且各地到處拍。

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台北市議員許淑華15日透露，有家長反映民生社區的校園周邊，出現疑似中國抖音直播主狂拍小學生，直播畫面不僅出現「台灣現場直播」的字眼，直播主還介紹各個學校周邊環境，清楚拍到學童的臉。直到現場家長、志工阻止，向拍攝者強調會報警，對方才將直播關閉。

消息曝光後，立即引起關注與討論，也讓許多家長感到不安。更有不少台灣網友提醒，不論拍攝者是台灣還是外國人，凡是未經當事人及家長或法定代理人許可，擅自散布未成年人長相、姓名、學校等個人資訊，就已經違反《兒少法》、《個資法》等法律，不僅台灣，許多國家也有類似保護未成年人的法案。

另外，有台灣網友到中國抖音平台實際查詢，發現若以簡體字「台灣小學生」、「台灣小學生上學」、「台灣小學生放學」等關鍵字搜尋，就會跳出不少畫質十分清晰，內容與本次事件十分類似的短影片。被拍攝的台灣小學從北到南都有，而且影片中大多清楚寫出學生們詳細上下學時間，甚至還有用戶尾隨安親排隊伍一路跟拍。

有些影片還特別詳細介紹，台灣小學生週一到週五的課程、放學時間，跟其他中國人科普何謂「便當袋」、「安親班」等知識，還說一些學生去會自己或跟著隊伍到安親班的原因，是因為「家長都在上班」，不方便親自接送孩子回家。另有中國用戶注意到，台灣小學門口似乎沒有隨時站著「保安」，好奇外人是否能輕易進入校園。

此外，類似影片至少從2024年開始在中國抖音不斷陸續出現，這股現象也引起中國網友注意，紛紛留言說，「快來中國，免費就讀」、「以後就是中國老師來教」、「希望他們以後別和我孩子打起來」、「要統一了，回歸了跟大家一起過好日子」、「最近這類視頻（影片）很多，是不是預示著什麽事情發生？」

被拍攝的台灣小學從北到南都有，影片中大多會清楚寫出學生們的詳細上下學時間。（圖擷取自中國抖音，本報合成）

有些影片還特別詳細介紹「安親班」說，一些學生去會自己或跟著隊伍去安親班，是因為「家長都在上班」，不方便親自接送，還尾隨安親排隊伍一路跟拍。（圖擷取自中國抖音，本報合成）

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