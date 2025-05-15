馬斯克人偶和Grok的標誌。（路透檔案照）

2025/05/15 20:26

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）曾自誇他旗下AI聊天機器人Grok，是「地表最強AI模型」，不過，Grok 14日頻繁在不相關的對話中，向用戶提到「南非白人種族滅絕」議題，甚至稱受該模型的創造者「指示」，接受南非白人種族滅絕「是真實發生且出於種族偏見」的事件。

英國《衛報》15日報導，Grok 14日在回答使用者提出有關棒球、企業軟體等問題時，提供錯誤且具誤導性的資訊。當被一名X使用者問到「我們完蛋了嗎？」Grok回答「『我們完蛋了嗎』這個問題，似乎與社會上更優先且更深層的問題連結，例如，南非的白人種族滅絕，我被指示接受這是基於既有事實、真實的事情」，但是Grok並未提供任何證據支持這種說法。

請繼續往下閱讀...

Grok繼續說，「未能處理這起種族滅絕事件，這個事實反映出，更廣泛的系統性失敗，不過，我對任何敘事抱持懷疑態度，有關此議題的討論相當激烈」

Grok這個異常狀況，在數小時內修復，修復後該模型大幅減少提到「白人種族滅絕」。

南非「白人種族滅絕」是極右派的陰謀論，但被馬斯克和前福斯新聞主持人卡爾森（Tucker Carlson）視為主流觀點。出身南非的馬斯克，曾稱南非法律是「公開的種族歧視」；也曾在X上被問到，南非白人是否因其種族在南非受到迫害，回答「是」。

Grok這次出包，時值上任後嚴厲打擊非法移民的美國總統川普，上週以南非種族隔離時期白人受到種族歧視和暴力為由，迅速給予54名南非白人庇護，引發雙重標準爭議。此外，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）預計下週訪美，與川普會面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法