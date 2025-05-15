未斡旋先互罵！澤倫斯基批俄方代表「道具人」 俄反嗆「小丑魯蛇」

烏克蘭總統澤倫斯基15日抵達土耳其首都安卡拉的艾森博阿機場，隨即在停機坪向媒體發表談話。（美聯社）

2025/05/15 20:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基出訪土耳其尋求斡旋之際，激烈隔空罵戰率先引爆。他痛批俄國派往伊斯坦堡的談判代表團猶如「替身道具」（stand-in props）；俄羅斯外交部不甘示弱，怒斥澤倫斯基是「小丑和魯蛇」（A clown and a loser）。尖銳交鋒不僅為澤倫斯基與土耳其總統艾多根的會談蒙上陰影，更讓本就步履維艱的烏俄和平前景雪上加霜。

英國廣播公司（BBC）報導，15日甫抵土耳其首都安卡拉（Ankara）艾森博阿機場（Esenboga Airport），澤倫斯基即在停機坪上公開質疑俄方談判誠意：「官方上，我並不清楚俄方代表的層級。但就我們所見，他們看起來像『替身道具』。」他直言，烏克蘭將在與艾多根會談後，才決定下一步棋。烏克蘭總統辦公室隨後發聲明，強調烏方已派出「能夠準備必要決策的高層級代表團」，並對俄方代表團的「低層級與不明確授權」表示遺憾，將持續與夥伴協商。

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對於澤倫斯基的「替身道具說」，俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）火力全開回敬：「一個小丑和魯蛇正在談論受人尊敬的人。」此言一出，立即加劇雙邊的敵對態勢。這場突如其來的口水戰，讓外界對土耳其的斡旋努力打了個大問號。

事實上，俄方低姿態的談判立場早已顯現。克里姆林宮先前已證實總統普廷不會親赴土耳其，僅派低層級代表與會，此舉令極力促談的美國大感失望。札哈羅娃強硬地說，莫斯科旨在消除「危機的根源」以創造「持久和平」，暗示俄方在核心要求上寸步不讓，對烏方及其盟友呼籲的30天停火協議興趣缺缺。

「俄版女戰狼」札哈羅娃痛批澤倫斯基「小丑魯蛇治國」。（美聯社資料照）

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