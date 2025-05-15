英德聯手研發精準打擊武器 梅爾茨誓言建「歐洲最強常規軍」

英國國防大臣希利（左）與德國國防部長皮斯托瑞斯，預定15日在柏林會晤。（法新社資料照）

2025/05/15 18:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對俄烏戰爭及美國川普政府要求歐洲扛起自身防衛，英國與德國深化軍事合作，將共同研發射程逾2000公里新型「深度精準打擊」武器。同時，德國新總理梅爾茨（Friedrich Merz）也宣示打造「歐洲最強常規軍隊」，因應日益嚴峻的安全威脅。

《路透》報導，英國國防大臣希利（John Healey）與德國防長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）15日將在柏林宣布此重大武器合作計畫。希利聲明強調：「在更危險的世界，北約與歐洲盟友團結一致。此夥伴關係有助將國防轉化為成長引擎，為兩國創造就業、提升技能並帶動投資。」該合作建基於兩國去年簽署的雙邊國防協議，旨在因應烏克蘭戰事任何升級。

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自川普重返白宮並明示歐洲須為自身安全負更多責任後，歐洲各國紛加速提升國防產業。英德新型武器研發時程與預算細節則尚未公布。兩國防長另預計討論聯合採購魚雷，及德向英採購軍用橋樑事宜。

與此同時，德國新總理梅爾茨14日在國會首場重要演說中，矢言將德國聯邦國防軍（Bundeswehr）打造成「歐洲最強常規軍隊」。他強調此舉「符合歐洲人口最多、經濟最強國家的地位，友邦夥伴亦期望甚至明確要求。」

梅爾茨警告：「任何認爲俄羅斯會滿足於戰勝烏克蘭或僅併其部分領土的想法，都是錯誤的。」他重申將續挺烏克蘭，但明言「我們非參戰方，也不想成爲參戰方。」梅爾茨表示：「目標是建構一個強大團結的德國與歐洲，讓我們永不必動武。」為此，德國「須在北約與歐盟內承擔更多責任。」

德國因二戰史，國防支出長期偏低。三年前俄全面侵烏，震撼當時蕭茲（Olaf Scholz）政府，促其宣布投入1000億歐元（約新台幣約3兆3947億元）特別國防基金，此舉已使德國達成北約（NATO）要求的國防支出占國內生產總值（GDP）2%目標。即便如此，國防軍裝備狀況仍屢遭詬病，國會國防專員霍格爾（Eva Hoegl）近期仍警告軍方「各方資源皆匱乏」。

為進一步強化國防，梅爾茨政府現已推動一項鉅額「火箭炮式」預算，用於國防及基建現代化。面對軍備現代化的龐大需求與兵源問題，梅爾茨計劃創設「具吸引力新型自願兵役」，惟皮斯托瑞斯暗示，若志願者不足，此「初期」自願制未來或將調整。

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