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    不滿個資外洩！南韓重罰中國電商Temu 3000萬

    中國拼多多旗下電商平台Temu發展神速，對全球最大的電商平台亞馬遜構成威脅。（路透）

    中國拼多多旗下電商平台Temu發展神速，對全球最大的電商平台亞馬遜構成威脅。（路透）

    2025/05/15 17:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓個資保護監管機構15日宣布，已對中國拼多多旗下電商平台Temu處以近百萬美元（約新台幣3024萬元）的罰款，原因是該公司非法將南韓用戶的個人資訊，傳輸至中國及其他國家。

    近年來，希音（Shein）、Temu及全球速賣通（AliExpress）等中國電商平台，憑藉品項繁多且價格極具競爭力的商品，迅速在全球市場崛起，對美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）構成挑戰。

    《法新社》報導，根據南韓個人資訊保護委員會（PIPC）的調查，Temu將用戶數據外包並儲存於多家位於中國、新加坡、南韓及日本等國的公司。然而，該委員會在聲明中指出，Temu「未能於其隱私權政策中揭露，或通知用戶個人資料將委託給海外實體處理。」

    基於上述違反個資保護法的行為，PIPC決定對Temu開罰約13.9億韓元（約合99萬7624美元、新台幣3024萬元）。監管機構進一步表示，Temu也未善盡監督海外合作公司的責任，包括在個資保護方面，且未確實檢查這些公司處理個人資訊的狀況。

    PIPC指出，截至2023年，Temu在南韓平均每日活躍用戶數已達290萬人，但該公司卻未依照南韓個資保護法規，指定一名當地的代表負責相關事宜。此外，Temu還將帳戶刪除流程設計得相當複雜，共需七個步驟，監管機構認為這「讓用戶難以行使其權利」。

    對於韓方的裁罰，Temu發言人向《法新社》表示，公司尊重「南韓個人資訊保護委員會的決定，並在調查過程中充分合作。」該發言人補充說：「我們在過程中已做出改進，以符合當地法規要求。我們支持旨在促進消費者信任和強化數據透明度的努力。」

    在此之前數週，該監管機構才剛指出另一款中國人工智慧應用程式DeepSeek，未經用戶同意即將個人數據傳輸至雲端服務平台。南韓先前已封鎖DeepSeek下載，並限制其在政府相關設備上的使用。

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