日本北海道干貝加工廠「有毒氣體外洩」 工人儲槽內昏迷1死1傷

日本北海道當地一間水產加工廠，在今（15）日下午發生一起有毒氣體外洩事故，導致2名40多歲男性工人逃生不及，當場失去意識。（圖擷取自@stvhoudoubu 社群平台「X」）

2025/05/15 18:27

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道一間水產加工廠今（15）日下午發生有毒氣體外洩事故，2名男性工人當場失去意識。日媒指出，2人緊急送醫搶救，1人不治身亡，1人仍在治療中。

綜合日媒報導，水產加工廠位於北海道枝幸町新港町，根據枝幸漁業協同組合指出，加工廠專門生產乾干貝。報導指出，事發當時，2名工人正在進行更換儲存槽廢水等維修作業。

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下午2點左右，警消接獲通報，加工廠外洩大量有毒氣體，2人昏倒在儲存槽內，情況危急。消防人員趕到現場時，發現2人陷入昏迷，緊急救出送醫，其中1人經搶救仍不幸回天乏術。

另外，根據消防人員調查後確認，毒氣並未擴散，對周邊居民並未造成直接危害。事發原因仍待警方調查釐清。

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