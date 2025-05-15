紐西蘭國會上跳傳統哈卡舞抗議 毛利黨議員恐遭空前停權重罰

年僅22歲的紐西蘭最年輕國會議員哈娜-拉維蒂·麥皮-克拉克（Hana-Rawhiti Maipi-Clarke），因在議場內以毛利傳統哈卡舞激烈抗議，面臨國會祭出的嚴厲停權懲處。（圖取自Facebook）

2025/05/15 17:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕紐西蘭3名毛利黨（Te Pāti Māori）國會議員，因去年11月在國會殿堂針對極具爭議的「條約原則法案」（Treaty Principles Bill）投票時，表演毛利傳統哈卡舞（Haka）抗議，更撕毀法案影本，面臨停權處分。國會特權委員會（Privileges Committee）建議祭出紐國史上最嚴厲懲罰，全院預計20日表決。此事件再掀紐國毛利文化表達及原住民權益的複雜角力。

「條約原則法案」旨在大幅重新詮釋紐西蘭1840年建國基石《懷唐伊條約》（Treaty of Waitangi），被認為可能嚴重侵蝕毛利平權成果，引爆該國史上最大規模毛利權益抗議。儘管哈卡抗議影片全球觀看數億，法案最終也於今年4月二讀被否決，但議員行為仍受審視。

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據《衛報》報導，特權委員會1日報告建議，毛利黨共同黨魁恩加雷瓦-帕克（Debbie Ngarewa-Packer）與懷蒂蒂（Rawiri Waititi）應停權3週，年紀最輕的麥皮-克拉克（Hana-Rawhiti Maipi-Clarke）則停權7日。報告強調此懲處力度前所未見，旨在明確議員行為「不可接受」，且「恐嚇」其他議員將被嚴肅對待。

委員會指，雖曾有哈卡舞表演，但此次「時機與方式」干擾投票，屬「嚴重事件」。主席柯林斯（Judith Collins）更直言：「這是我在議會23年來從未見過的最嚴重事件。」報告另指恩加雷瓦-帕克模擬開槍動作無法接受，但她稱其為傳統「wiri」（手部顫抖）手勢。

毛利黨強烈譴責停權建議為「史上最重懲罰」，認為是「殖民政權」對原住民反抗的打壓。發言人卡帕-金吉（Mariameno Kapa-Kingi）批評調查過程「極度不公」。3位議員先前因質疑聽證不公而未出席傳喚。

恩加雷瓦-帕克在報告中解釋：「在一個辯論我們原住民權益的空間裡，哈卡是為我們數十萬受傷害同胞發聲的唯一方式。」對此，在野工黨（Labour Party）雖認同議員藐視國會，但覺懲罰「過於嚴厲」。綠黨（Green Party）則明確反對。

紐西蘭國會議長布朗利（Gerry Brownlee）罕見表示，鑑於懲處嚴重，投票前將允許就此事無限期辯論。一旦停權案通過，3位議員停權期間將無法領薪，也無法出席年度預算案辯論。

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