以色列空襲加薩醫院瞬間曝 民眾在鏡頭前遭到炸飛超駭人

以色列為了擊殺哈瑪斯目前的實際領導人穆罕默德·辛瓦，連日對加薩走廊南部一間醫院進行空襲，造成至少54人死亡。（法新社）

2025/05/15 17:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列為了擊殺哈瑪斯目前的實際領導人穆罕默德·辛瓦（Mohammed Sinwar），連日對加薩走廊南部一間醫院進行空襲，造成至少54人死亡，監視器紀錄下以色列空襲瞬間，只見民眾發現空襲時驚慌逃跑，躲避不及民眾在鏡頭前被炸飛，場面相當駭人。

綜合外媒報導，13日以軍對加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Yunis）的歐洲醫院周圍進行空襲，至少投下了9枚炸彈，以軍指出，這次空襲的目標是醫院底下的哈瑪斯指揮中心，情報顯示哈瑪斯目前的實際領導人穆罕默德·辛瓦當時正在指揮中心內。

請繼續往下閱讀...

14日再度空襲汗尤尼斯，醫院方面證實連日空襲造成54人罹難，以色列安全官員表示，他們認為哈瑪斯軍事領導人穆罕默德·辛瓦和其他高級官員在13日的空襲中喪生。

醫院外監視器紀錄下以軍空襲瞬間，只見民眾在路上行走時，疑似聽到上空有聲音，紛紛抬頭觀望，發現炸彈落下後，驚慌逃跑，躲避不及民眾在鏡頭前被炸飛，鏡頭被爆炸衝擊的粉塵及火焰淹沒，留下一大塊坑洞，場面相當駭人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法