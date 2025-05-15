為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列空襲加薩醫院瞬間曝 民眾在鏡頭前遭到炸飛超駭人

    以色列為了擊殺哈瑪斯目前的實際領導人穆罕默德·辛瓦，連日對加薩走廊南部一間醫院進行空襲，造成至少54人死亡。（法新社）

    以色列為了擊殺哈瑪斯目前的實際領導人穆罕默德·辛瓦，連日對加薩走廊南部一間醫院進行空襲，造成至少54人死亡。（法新社）

    2025/05/15 17:12

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列為了擊殺哈瑪斯目前的實際領導人穆罕默德·辛瓦（Mohammed Sinwar），連日對加薩走廊南部一間醫院進行空襲，造成至少54人死亡，監視器紀錄下以色列空襲瞬間，只見民眾發現空襲時驚慌逃跑，躲避不及民眾在鏡頭前被炸飛，場面相當駭人。

    綜合外媒報導，13日以軍對加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Yunis）的歐洲醫院周圍進行空襲，至少投下了9枚炸彈，以軍指出，這次空襲的目標是醫院底下的哈瑪斯指揮中心，情報顯示哈瑪斯目前的實際領導人穆罕默德·辛瓦當時正在指揮中心內。

    14日再度空襲汗尤尼斯，醫院方面證實連日空襲造成54人罹難，以色列安全官員表示，他們認為哈瑪斯軍事領導人穆罕默德·辛瓦和其他高級官員在13日的空襲中喪生。

    醫院外監視器紀錄下以軍空襲瞬間，只見民眾在路上行走時，疑似聽到上空有聲音，紛紛抬頭觀望，發現炸彈落下後，驚慌逃跑，躲避不及民眾在鏡頭前被炸飛，鏡頭被爆炸衝擊的粉塵及火焰淹沒，留下一大塊坑洞，場面相當駭人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播