印空襲巴國損毀6機場 專家：數十年來最嚴重攻擊

衛星影像顯示，巴基斯坦博拉里（Bholari）空軍基地一處建物在遭空襲後嚴重損毀。（圖擷取自Maxar Technologies）

2025/05/15 16:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》視覺分析指出，印度上週六空襲巴基斯坦，損毀至少6機場跑道及設施。專家稱此為2南亞宿敵數十年衝突中最嚴重攻擊。該報檢視影像發現，攻擊重損3機庫、2跑道及2移動建物，部分地點深入巴國160公里。

報導引述英國倫敦國王學院專家拉德維格（Walter Ladwig）稱，此為「1971年戰爭以來，印度對巴軍事設施最廣泛空襲。」追蹤武裝衝突的「競逐之地（Contested Ground）」研究計畫地理空間分析師古德辛德（William Goodhind）指，精準打擊高價值目標旨在削弱巴空防及攻擊力。

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印度稱擊中巴國11基地，行動「慎重」。巴軍發言人喬杜里（Ahmed Sharif Chaudhry）初稱基地設施受損，後對《華郵》稱攔截多數飛彈，承認「少數潛入」，確認5基地及1民用機場遭擊，1架飛機「輕微受損」，強調對空防有信心。巴軍方稱6空軍喪生。

紐約州大奧爾巴尼分校（University at Albany）克拉里（Christopher Clary）指，衛星證據顯示印軍對巴方多基地造成「顯著，但我認為非毀滅性的損害。」印度空襲引發巴方反擊，伊斯蘭堡稱擊中多個軍事目標。新德里否認或拒證實損失，也未評論巴方稱擊落5架印機。《華郵》分析發現至少2架印度戰機在行動。

分析師古德辛德指出，拉瓦爾品第（Rawalpindi）、努爾汗（Nur Khan）空軍基地2移動控制中心被毀。軍事研究員匿名稱該基地為巴軍運輸樞紐，鄰近戰略計畫部門（Strategic Plans Division）及軍方總部，攻擊或被誤認為企圖摧毀國家指揮。

博拉里（Bholari）與沙赫巴茲（Shahbaz）空軍基地機庫嚴重受損。博拉里機庫頂現18公尺寬大洞，原停放薩博2000（Saab 2000）預警機。沙赫巴茲機庫頂洞逾30公尺寬，控制塔受損。蘇庫爾機場（Sukkur Airport）1機庫疑塌，雷達站被毀。

《華郵》影像檢視顯示，印度空襲也在穆夏夫（Mushaf）空軍基地和謝赫扎耶德國際機場（Sheikh Zayed International Airport）跑道留下大坑。據衛星公司Planet及Maxar影像，穆夏夫的坑洞隔日似乎已修復或在修補中。巴國英文報紙《黎明報》（Dawn）報導，謝赫扎耶德機場以已故阿聯酋創始人命名的皇家貴賓室嚴重受損。

拉德維格說：「一次攻擊這麼多巴基斯坦本土軍事設施，反映了蓄意的轉變。」他指出印度過去將空襲行動限制在克什米爾或巴國偏遠地區，現在則是「將恐怖攻擊視為採取常規軍事報復的理由」。

巴基斯坦努爾汗（Nur Khan）空軍基地空襲前後對比：左圖攝於4月25日，右圖攝於5月10日，可見右圖中多處建物出現明顯損毀痕跡。（圖擷取自Maxar Technologies）

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