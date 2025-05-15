以為已滅絕或根本不存在 消失34年南非扁壁虎再度現蹤

南非的布萊德圓頂扁壁虎（Blyde Rondavel flat gecko），在時隔34年後再度被發現。（美聯社）

2025/05/15 16:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1991年在南非東北部姆普馬蘭加省（Mpumalanga Province）一處峽谷中發現新壁虎物種，被命名為布萊德圓頂扁壁虎（Blyde Rondavel flat gecko），但此後再也沒有被發現過，一度被認為已經滅絕，甚至只是其他壁虎被誤認，不過有研究人員在時隔34年後再度發現這種壁虎。

據《美聯社》報導，布萊德圓頂扁壁虎1991年在南非一處偏遠峽谷中被發現，但之後再未有過目擊記錄，一度被認為已經滅絕，甚至有人懷疑最初發現的2隻個體可能只是其他壁虎物種的幼體。

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動物保育團體「瀕危野生動物信託基金」（Endangered Wildlife Trust）14日宣布，2名研究員皮特森（Darren Pietersen）和戴維斯（John Davies）歷時2年申請，前往當初發現該壁虎的峽谷進行探索，該地形險峻，峭壁高達100多公尺，難以攀登，不過在為期3天的露營考察中，他們觀察到20至30隻壁虎，並捕捉並拍攝了其中7隻，還採集了組織樣本以進行進一步分析，讓世界得以一睹這種消失30餘年的壁虎風采，也確認其為獨立物種。

這是「瀕危野生動物信託基金」近年來所發現的第5種動物，此前他們還重新發現了沙丘鼴鼠、一種蝴蝶、一種蜥蜴和一種青蛙，這些發現強調了全球生物多樣性仍有許多未知之處，值得持續探索和保護。

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