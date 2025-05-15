為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以為已滅絕或根本不存在 消失34年南非扁壁虎再度現蹤

    南非的布萊德圓頂扁壁虎（Blyde Rondavel flat gecko），在時隔34年後再度被發現。（美聯社）

    南非的布萊德圓頂扁壁虎（Blyde Rondavel flat gecko），在時隔34年後再度被發現。（美聯社）

    2025/05/15 16:00

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕1991年在南非東北部姆普馬蘭加省（Mpumalanga Province）一處峽谷中發現新壁虎物種，被命名為布萊德圓頂扁壁虎（Blyde Rondavel flat gecko），但此後再也沒有被發現過，一度被認為已經滅絕，甚至只是其他壁虎被誤認，不過有研究人員在時隔34年後再度發現這種壁虎。

    據《美聯社》報導，布萊德圓頂扁壁虎1991年在南非一處偏遠峽谷中被發現，但之後再未有過目擊記錄，一度被認為已經滅絕，甚至有人懷疑最初發現的2隻個體可能只是其他壁虎物種的幼體。

    動物保育團體「瀕危野生動物信託基金」（Endangered Wildlife Trust）14日宣布，2名研究員皮特森（Darren Pietersen）和戴維斯（John Davies）歷時2年申請，前往當初發現該壁虎的峽谷進行探索，該地形險峻，峭壁高達100多公尺，難以攀登，不過在為期3天的露營考察中，他們觀察到20至30隻壁虎，並捕捉並拍攝了其中7隻，還採集了組織樣本以進行進一步分析，讓世界得以一睹這種消失30餘年的壁虎風采，也確認其為獨立物種。

    這是「瀕危野生動物信託基金」近年來所發現的第5種動物，此前他們還重新發現了沙丘鼴鼠、一種蝴蝶、一種蜥蜴和一種青蛙，這些發現強調了全球生物多樣性仍有許多未知之處，值得持續探索和保護。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播