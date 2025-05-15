哈佛《大憲章》翻案！ 80年後鑑定為真跡 塵封珍寶重見天日

哈佛法學院所藏的《大憲章》，近日被鑑定為1300年頒布的真跡。（圖取自哈佛學院專頁）

2025/05/15 14:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕哈佛法學院（Harvard Law School）一份塵封80年、原以為是複製品的《大憲章》（Magna Carta），近日被英國專家鑑定為真跡。這份當年僅以27.5美元（考量通膨因素，相當於現今的480至500美元，新台幣1萬4500元至1萬5千元）購得的文件，如今被確認是700多年前由英國國王頒布的珍貴原件之一，全球已知現存僅約25份。

《華爾街日報》報導，這項驚人發現始於2023年底，倫敦國王學院（King's College）中世紀史教授卡本特（David Carpenter）為撰寫新書，在網路上研究《大憲章》各版本時，哈佛法學院網站上的一張圖片引起了他的注意。圖片顯示文件開頭有大寫字母「E」，第一行出現「Edwardus」（愛德華的拉丁文寫法），並註明日期為1300年。卡本特教授說：「他們似乎完全沒意識到自己擁有什麼。」

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卡本特隨即將圖片電郵給另一位專家，英國東安格利亞大學（University of East Anglia）中世紀史教授文森（Nicholas Vincent）。文森回憶道，他當時正為一件小事與比利時圖書管理員爭論，收到郵件後情緒頓時轉變。他表示：「（看到圖片後）毫無疑問，」並立即回覆卡本特：「你非常清楚那是甚麼！」

文森馬上透過電郵通知哈佛，同時兩位學者在等待期間持續蒐證，並對學術界保密。2024年春季，哈佛同意對文件進行特殊影像掃描以確認真偽。哈佛法學院圖書館主席齊特蘭（Jonathan Zittrain）表示，校方過去因購買時被告知是複製品，故從未質疑其來源。

目前這份珍貴的《大憲章》已移至未公開地點妥善保存。齊特蘭拒絕透露校方評估此文件現值多少，但指出這件文物「以特殊而深刻的方式提醒我們，法治及其服務的社會與人民，是如何在跌宕起伏中成長茁壯。」校方仍在決定是否公開展出這份新驗證的文件。

最近一次《大憲章》公開拍賣是在2007年，私募股權公司凱雷集團（Carlyle Group）共同創辦人魯賓斯坦（David Rubenstein）以2130萬美元（當時約新台幣6億4571萬元）標下一份1297年版本。該版本由德州富豪暨兩度參選美國總統的佩羅（Ross Perot）售出，他於20年前以150萬美元購得。

此發現消息傳出之際，正值哈佛大學因校園反猶太主義疑慮及聯邦補助問題與華府關係緊張的特殊時期。不過卡本特教授表示，此發現的時機純屬巧合，「這非常及時，但絕非惡作劇或噱頭。」

《大憲章》小檔案：奠定法治基石

《大憲章》，拉丁文為Magna Carta Libertatum（意為「自由大憲章」），最初於1215年由英格蘭國王約翰（King John）與反對其統治的貴族簽署。這份歷史性文件確立了國王權力受法律約束、不可任意侵犯人民權利的基本原則，被視為英國乃至全球法治史上的重要里程碑。

其核心精神影響深遠，包括限制君權、保障個人自由、公正審判權等，成為後世許多國家憲法，包含美國開國文獻的啟發來源。在接下來的一個世紀裡，數位英國君主曾重新頒布《大憲章》的不同版本，哈佛所藏的這份，據信是1300年愛德華一世（Edward I）統治時期頒布的版本。

哈佛法學院《大憲章》手稿特寫，開頭的字母'E'、'Edwardus'字樣及1300年日期，是確認其為真跡的關鍵線索。（圖取自哈佛學院專頁）

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