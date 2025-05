川普政府暫停所有補助 哈佛大學校長自願減薪25％

2025/05/15 17:00

相關新聞請見︰

川普政府再出手 宣布停止對哈佛大學所有新補助款

戰火升級! 哈佛大學又槓上川普政府 恐再失325億補助

714億研究經費遭凍結 哈佛怒告美聯邦政府

川普鐵腕反制校園反猶太 將取消挺巴勒斯坦示威者學生簽證

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)政府與哈佛大學(Harvard University)的衝突持續延燒,川普政府為處理哈佛學生「反猶主義」等爭議,陸續凍結大筆經費、預計撤銷免稅資格,以及讓聯邦政府停止給予任何新的補助款項。對此,哈佛現任校長賈博(Alan Garber)宣布自願減薪25%,直至2026年6月底。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導,哈佛大學上月被川普政府凍結約22億美元(約新台幣655億元)的聯邦補助經費,為此哈佛向麻州聯邦法院控告川普政府,此舉侵犯憲法權利、威脅學術獨立,還削減了學生獎學金、醫學研究、研究經濟成長的資金。同時間有84名哈佛教授決定共體時艱,宣布自願捐出今年10%的薪水,以挹注校方財政,捍衛學術自由。

哈佛發言人斯溫(Jonathan L.Swain)在美國當地時間14日表示,第31任哈佛校長賈博(Alan Garber)宣布願意在2025年7月1日至2026年6月30日期間,減薪25%,以應對川普政府近期對哈佛的政策。報導指出,賈博目前並未透露自己的薪酬實際金額,但先前哈佛校長的年薪紀錄曾經高達100萬美元(約新台幣2978萬元)左右。

賈博曾在今年4月對川普政府針對哈佛的行動表達抗議,「無論是哪個政黨執政,政府都不應干涉大學的教學內容、招生與聘用的對象,以及選擇進行哪些研究領域。」

另外,賈博出生美國猶太人家庭,但他認為川普政府近期的行動,與懲處哈佛校園內出現反猶太主義、反以色列等行為無關。

????NEW: Harvard University President Alan Garber has rejected the Trump Admin's demand to prohibit protests and cut DEI programs to receive funding: "[Harvard] will not negotiate over its independence or constitutional rights."



RETWEET to thank Garber for standing up to Trump! pic.twitter.com/96f2ZldKMO