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    川普政府暫停所有補助 哈佛大學校長自願減薪25％

    第31任哈佛大學校長賈博（Alan Garber）。（圖擷取自@DisavowTrump20 社群平台「X」）

    第31任哈佛大學校長賈博（Alan Garber）。（圖擷取自@DisavowTrump20 社群平台「X」）

    2025/05/15 17:00

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    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）政府與哈佛大學（Harvard University）的衝突持續延燒，川普政府為處理哈佛學生「反猶主義」等爭議，陸續凍結大筆經費、預計撤銷免稅資格，以及讓聯邦政府停止給予任何新的補助款項。對此，哈佛現任校長賈博（Alan Garber）宣布自願減薪25％，直至2026年6月底。

    綜合外媒報導，哈佛大學上月被川普政府凍結約22億美元（約新台幣655億元）的聯邦補助經費，為此哈佛向麻州聯邦法院控告川普政府，此舉侵犯憲法權利、威脅學術獨立，還削減了學生獎學金、醫學研究、研究經濟成長的資金。同時間有84名哈佛教授決定共體時艱，宣布自願捐出今年10%的薪水，以挹注校方財政，捍衛學術自由。

    哈佛發言人斯溫（Jonathan L.Swain）在美國當地時間14日表示，第31任哈佛校長賈博（Alan Garber）宣布願意在2025年7月1日至2026年6月30日期間，減薪25％，以應對川普政府近期對哈佛的政策。報導指出，賈博目前並未透露自己的薪酬實際金額，但先前哈佛校長的年薪紀錄曾經高達100萬美元（約新台幣2978萬元）左右。

    賈博曾在今年4月對川普政府針對哈佛的行動表達抗議，「無論是哪個政黨執政，政府都不應干涉大學的教學內容、招生與聘用的對象，以及選擇進行哪些研究領域。」

    另外，賈博出生美國猶太人家庭，但他認為川普政府近期的行動，與懲處哈佛校園內出現反猶太主義、反以色列等行為無關。

    美國總統川普（Donald Trump）政府與哈佛大學（Harvard University）的衝突持續延燒。（美聯社資料照）

    美國總統川普（Donald Trump）政府與哈佛大學（Harvard University）的衝突持續延燒。（美聯社資料照）

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